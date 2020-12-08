 

Трамп сравнил организацию выборов в США со странами третьего мира

08.12.2020, 0:08, Новости дня

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинДействующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что прошедшие в ноябре всеобщие выборы были «полностью сфальсифицированы», а происходящее было похоже на страну третьего мира.

«Выборы были сфальсифицированы. Если вы посмотрите на разные штаты, выборы были полностью сфальсифицированы. Это позор для нашей страны. Это похоже на страну третьего мира, эти бюллетени сыплются отовсюду с использованием устройств, которые неизвестно кому даже принадлежат, и о которых никто ничего не знает», – приводит слова Трампа ТАСС.

«Они [демократы] называют это сбоями. Сбои не были сбоями, их [демократов] поймали на рассылке тысяч голосов, которые, кстати, все были против меня», – отметил действующий президент США. «В ближайшие пару дней вы увидите много чего важного», – подчеркнул Трамп.

Глава Белого дома также заверил, что личный адвокат действующего президента Рудольф Джулиани чувствует себя хорошо. «С ним все хорошо. Никакой температуры, и он позвонил мне сегодня утром. Он был первый, кто мне позвонил», – подчеркнул Трамп.

Напомним, в конце ноября Трамп сообщил о готовности покинуть Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена. При этом глава американской администрации сообщил о выявлении фактов массового мошенничества в ходе всеобщих выборов и сравнил США со страной третьего мира.

Ранее глава Белого дома выражал уверенность, что Демократическая партия проиграла на американских выборах вопреки всем предпринятым в ходе голосования махинациям. Он также обещал подать крупный иск о фальсификациях в ходе выборов. Глава Белого дома заявлял, что следователи обнаружили сотни тысяч фальшивых голосов. Он также говорил о серьезном нарушении Конституции США во время выборов.

Адвокат президента США Рудольф Джулиани выражал уверенность, что нарушения на американских выборах являлись частью централизованного плана. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему прощаться с Трампом пока еще рано.



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