 

В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом

08.12.2020, 0:08, Новости дня

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Москве за минувшие сутки умер 71 пациент с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончался 71 пациент, у которого был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит данные представителя оперативного штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 9496 человек.

Днем ранее в Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом.

В понедельник мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что за выходные в Москве привились от коронавируса порядка 2 тыс. человек. При этом заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что у более 40% заболевших ОРВИ при помощи ПЦР-тестирования выявили коронавирус. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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