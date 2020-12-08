Мнение: Базовое противоречие

08.12.2020, 0:06, Разное

Любое кризисное и тем более катастрофическое явление или процесс не возникают спонтанно и с бухты-барахты. Хотя, конечно, понятие форс-мажор это и не отменяет, но как правило, любой системный кризис – это всегда "ответ" системы на хроническое несбалансированное противоречие с отрицательной динамикой – то есть, позавчера было неважно, вчера – плохо, а сегодня уже совсем ужасно.

С Ковид-историей ситуация ровно та же самая. Базовое противоречие, которое и стало причиной коллапса всей системы здравоохранения – это динамичное и неуклонное сокращение коечного фонда. И началось все достаточно давно.

"…В процессе "оптимизации" системы здравоохранения в 2014 году в России сократили 50 тысяч больничных коек. Об этом сообщает «Российское агентство медико-социальной информации» со ссылкой на главу Минздрава Веронику Скворцову.

"За этот год сокращено уже 50 тысяч коек в стране, а за прошлый год — 35 тысяч, и это правильное решение, потому что не должно быть пустующих коек, на которые государство тратит деньги", — заявила Скворцова. При этом она уточнила, что сокращения проводятся не везде, а только там, где есть "дублирующие мощности" — с целью выделения денег на развитие высоких технологий и повышение зарплат. Речь идет о городах с населением более 50 тысяч человек…"

В 2015 году число коек было уменьшено еще на 41 тысячу по стране, в 2016 году – на 31 тысячу. Пресс-служба Минздрава безмятежно объясняла происходящее тем, что сокращение вызвано переходом на более эффективное использование "мощностей" и перевод пациентов в дневные стационары — больницы, в которых человек получает необходимые процедуры и обследования, но не остается на ночь.

Вариант, что может возникнуть ситуация, когда внезапно возникнет сразу много больных, которых нужно будет госпитализировать и "оставлять на ночь", в Минздраве даже не рассматривали. Министерство интересовала только "эффективность" расходования бюджетных средств. Меньше коек – больше эффективность. Ведь логично. Эффективность стали измерять "проходимостью" – сколько больных можно обслужить на одном койко-месте за единицу времени. Элементарная математика подсказывает – чем меньше коек, тем выше эффективность при такой системе подсчета. Больных-то меньше не становится. А эффективность – это красивый отчет и доклад, это премии и ордена на грудь. Повышения по службе и доступ к кормовой базе. Больные здесь – в расходной части баланса, кому они нужны в такой системе ценностей?

Несколько сот тысяч сокращенных койко-мест в стационарах – это и есть та ключевая проблема, которая стала причиной сегодняшней катастрофы. Койко-место – это ведь не просто кровать в палате. Это базовая расчетная величина, от которой считается всё = число врачей соответствующих специальностей, число медучреждений, районирование и локализация профильных медучреждений. Основной погром был устроен в сельской местности и городах с численностью населения до 50 тысяч человек – здесь уничтожали инфраструктуру особенно тщательно и основательно.

Это и есть основной ответ на вопрос – чем Ковид отличается от гриппа. Не летальностью и не смертностью. Не особо изощренной формой вируса. Это всё частности. Грипп – болезнь, которая была базовой моделью для погрома, который был устроен в инфекционных учреждениях. Под стандартный грипп и была заточена "оптимизация, но как только вместо гриппа пришла другая болезнь – не страшнее и не смертельнее, а просто другая, с другим инкубационным периодом, другими периодами протекания, иной клинической картиной – обескровленная всеми предыдущими годами система оказания помощи не выдержала.

Итог перед глазами. В Петербурге на полном серьезе готовятся к локдауну, так как места к Новому году закончатся и придется всю петербуржскую медицину какая есть переводить в режим борьбы с Ковидом. Закрывая доступ к оказанию помощи всем иным категориям больных. Что неизбежно даст резкий прирост сверхсмертности по другим заболеваниям.

И опять же – а чему удивляться: путинские майские указы неотвратимо ведут российское здравоохранение к уровню Российской империи. О чем еще в 17 году предупреждали и ставили вопрос, что называется, ребром: "…В 2000–2015 годах количество больниц в России сократилось в два раза, с 10,7 тыс. до 5,4 тыс., подсчитали эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата (копия исследования ЦЭПРа есть в распоряжении РБК.) В своем докладе «Здравоохранение. Оптимизация российской системы здравоохранения в действии» специалисты отмечают, что, если власти продолжат закрывать больницы такими темпами (353 в год), к 2021–2022 годам количество медучреждений в стране достигнет 3 тыс., то есть уровня Российской империи в 1913 году…"

Самое простое – списать все на конкретных исполнителей вроде Скворцовой, Голиковой и прочих Поповых. Что верно, но лишь отчасти – свою роль в государственном преступлении они, конечно, отыграли – но на позиции исполнителей. Организатором преступления выступил всем известный геостратег, ныне безвылазно прячущийся в бункере. Видимо, настолько хороша реформированная по его указам система здравоохранения, что даже элитная кремлевская медобслуга уже не вызывает безграничного доверия.

В любом случае проблема не решается примитивной и прямо скажем, крайне опасной со всех точек зрения вакциной. Будь она даже супер-супернадежной. Базовое противоречие остается неразрешимым – устойчивость системы здравоохранения нарушена безумными сокращениями и уничтожениями инфраструктурного характера. Нет резервов, нет устойчивости, а потому любое отклонение от протоколов становится катастрофой. И кивать на Запад нет никакого смысла – там такие же Скворцовы и Путины, которые тоже мыслят категориями "эффективности" в ущерб здоровью нации. Кретины и идиоты (весь вопрос лишь – в медицинском или в общечеловеческом смысле).

Решать проблему можно только одним способом – восстанавливая уничтоженное Путиным и его подельниками. Другого пути, увы, нет. Нужно восстанавливать всю систему здравоохранения как по вертикали, так и по горизонтали. Возвращать врачей в малые города и деревни. Строить больницы. Учить специалистов, восстанавливать собственный медбиопром – да там много чего. И да, на это будут нужны ресурсы. И не только деньги. С деньгами-то как раз все понятно – без ликвидации воровского сословия, гребущего все под себя, никакого восстановления страны не будет. Либо путинское ворье – либо страна. Нет и не может быть третьего решения. И этот выбор нужно делать, пока его еще есть кому делать. Пока эта шпана не поубивала весь народ.