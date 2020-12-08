Загадка исчезнувших солдат Норфолкского полка

08.12.2020, 6:45, Разное

Вот уже более 100 лет уфологи и исследователи паранормальных явлений изучают загадку исчезновения солдат Норфолского полка. 12 августа 1915 года на полуострове Галлиполи 250 солдат, 16 офицеров и полковник вошли в полосу тумана и не вышли из него. Когда туман рассеялся, на земле не было ни живых, ни мертвых.

Атака на высоту 60

В 1915 году англичане проводили масштабную военную операцию с целью захвата Константинополя и вывода Турции из войны. В начале августа в бухте Сувола на полуострове Галлиполи высадился английский десант. Однако триумфального наступления не получилось. Англичане завязли в тяжелых боях. Продвижение исчислялось метрами.

12 августа англичане в очередной раз попытались прорвать турецкую оборону. Турки прижали атакующих к земле пулеметным огнем. Генерал-лейтенант Гамильтон отправил добровольческую роту 1/5 батальона Норфолкского полка занять высоту 60. Подразделение повел полковник Бошем. 267 человек ушли и не вернулись. Солдаты пополнили собой длинный список пропавших без вести.

Поиски пропавших солдат

В 1918 году Великобритания потребовала от потерпевшей поражение Турции сведений о судьбе солдат Норфолкского полка и вернуть пленных, если таковые есть. Однако турецкие власти заявили, что 12 августа высоту 60 никто не атаковал и никаких пленных Норфолкского полка в тот день они не брали.

Понятно, что такой ответ британцев не удовлетворил. Британской комиссии по розыску захоронений погибших, работавшей на Галлиполи, отдельным пунктом было поручено выяснить судьбу пропавшей роты. Этот пункт остался невыполненным. Официально было заявлено, что поиски не дали результатов. Но это была неправда.

В 1967 году в Великобритании были рассекречены материалы комиссии, расследовавшей причины провала Дарданельской операции. Среди прочих был рассекречен и доклад о поисках пропавших солдат. Оказывается, судьба некоторых из них была установлена. Однако это лишь добавило новых загадок.

Рассекреченные материалы

Сотрудник комиссии докладывал, что получил сведения, будто какой-то турецкий крестьянин нашел и захоронил большое число тел мертвых английских солдат. Крестьянина нашли. Да, он действительно нашел около 200 тел. Все они были буквально изломаны, как будто упали с большой высоты. Не имея физических возможностей захоронить такое огромное число трупов, крестьянин сбросил их в ближайший овраг.

Трупы нашли. Всего их было 185. 122 из них по погонам и кокардам были однозначно идентифицированы как принадлежащие солдатам Норфолкского полка. Тела были действительно настолько изувечены, что опознать смогли лишь двоих. Вполне ожидаемо возникла версия, что англичане были захвачены в плен, изувечены и убиты турецкими солдатами, а Турция не пожелала признать факт зверского уничтожения военнопленных и постаралась все скрыть. Сюда укладывалось и место обнаружения трупов – за линией соприкосновения, в тылу турецких войск.

Один только нюанс портил всю картину: никто из английских солдат, находившихся в тот день в районе высоты 60, никаких боев за высоту не наблюдал. Зато они видели нечто другое, очень странное.

Странные тучи

12 августа прямо над высотой 60 висели 6-8 плотных туч, идеально круглой формы. Несмотря на ветер, тучи не двигались и формы своей не меняли. Еще одна туча размерами 800х200 футов и 200 в высоту опустилась на землю и накрыла дно пересохшей речки. Солдаты Норфолкского полка, двигаясь один за другим, вошли в эту тучу и ни один не вышел. Примерно через час “туча” поднялась и соединилась вместе с другими в единое целое. Воздушное образование начало движение в сторону Болгарии и скоро пропало из виду.

Свидетелями происшедшего были 23 человека из новозеландского подразделения. Все они подтверждали, что английские солдаты так и не достигли турецких позиций, в контакт с противником не вступали.

Ставим точку или…?

Если принять на веру все эти документы и свидетельские показания, получим картину странного происшествия. 12 августа 267 человек вошли в плотное облако. Спустя некоторое время как минимум 122 из них оказались за несколько миль от места исчезновения с травмами, несовместимыми с жизнью.

Попали солдаты в дыру времени, провалившись в прошлое или будущее? Ушли в параллельный мир? Или их похитил инопланетный корабль, а затем, отобрав нужные для исследований “экземпляры” и выбросил “лишнее”? А может действительно имело место жестокая расправа над пленными, а свидетельские показания новозеландцев – результат оптического обмана? Выбирайте любую версию на выбор, какая вам больше нравится.

На этом можно поставить и точку. Но если когда-то на Галлиполийском полуострове из непонятно откуда взявшегося тумана выйдут британские солдаты в форме Норфолкского полка, точку придется заменить на восклицательный знак.