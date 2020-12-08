Римская империя и варварские народы

08.12.2020, 6:55, Разное

Главное достижение Римской империи – создание Pax Romana. За его пределами – земли варваров. Вопрос взаимоотношений долгое время оставался открытым.

Античность и Средневековье не знали, что такое международное право. Даже пока существовала античная цивилизация, которая всегда в глазах любителей истории была духовно богатой, никакого другого права как права силы не было в плоскости взаимоотношений с чужими. Этот момент логично отразился в языке: слово hosti обозначало не только врага, но и чужеземца. Но следует заглянуть и поглубже: человеческая природа такова, что всё, что лежит за границами социума, воспринимается им враждебно. И так было всегда: Древний Египет и Древняя Месопотамия всегда расценивали другие государства как потенциальных соперников, а именно — врагов. В надписях, дошедших до наших дней, говорилось о роли правителя: царь дарит блага своему народу и уничтожает чужеземцев. Конечно же, подобное положение дел приводит к нескончаемым конфликтам.

Такие конфликты ведут к уничтожению государств и укреплению за счёт них других держав. Из числа победителей вырастают космополитические империи, которые распространяют свою власть на всю ойкумену — известный мир. Эталонным примером была держава величайшего полководца Античности Александра Македонского. Но в полной мере воплотит эту идею мирового доминирования Рим. Римская империя активно продвигала плоды своей цивилизации на земли варваров. Иными словами, на все те территории, которые не входили в состав Pax Romana.

«Дикий Запад»: Рим и германцы

С неотёсанными варварами из германских лесов Рим столкнулся, ещё будучи республиканским. В конце II века до нашей эры племена кимвров и тевтонов вторгаются на территорию римлян, но не могут там закрепиться. Варвары уходят обратно в свои дремучие леса и на этом контакт был потерян.

Его восстановил Гай Юлий Цезарь, который пошёл покорять Галлию: со стороны Рейна на римские войска совершил нападение германский вождь Ариовист, который тешил себя надеждой занять часть новой территории. Армия Цезаря отбросила германцев за Рейн и на этом остановилась.

Уже во времена Октавиана римляне образовали две провинции между Рейном и Эльбой. Казалось, что зависимые провинции покорятся окончательно. Но благодаря хитрости «лояльного» империи Арминия в 9 году нашей эры в Тевтобургском лесу римский наместник Квинтилий Вар оставил свою голову и три легиона. Впервые всемогущий Рим потерпел поражение от дикарей. Через несколько лет, уже при Тиберии, империя провела ряд карательных операций под руководством Германика против восставших против власти гегемона германцев. Продвижение вглубь дремучих лесов виделось для императора Тиберия бесперспективным предприятием: римляне стабилизировали границу по Рейну.

До конца II века отношения между Римом и германцами особо ничем нельзя было отметить. На границе время от времени проходили столкновения между варварскими племенами, а также между оборонявшими границу римскими частями и дикарями-нарушителями. Но никакой серьёзной угрозы римским территориям со стороны Рейна не ощущалось. Постепенно мирным или военным способом германский элемент проникал в Pax Romana.

Ситуация сильно изменилась во времена правления «философа на троне» Марка Аврелия: на Востоке Рим столкнулся с парфянами, а германский племенной союз маркоманов напал на рейнско-дунайские рубежи империи из-за неурожая и эпидемии чумы. Затяжной конфликт с варварами разразился в 166−180 гг. Эта война стоила огромных усилий Риму. Эпидемия унесла жизнь императора Марка Аврелия. Чума пришла с берегов Балтийского моря, где проживало немалое количество германских племён. Изменения климата, голод и болезни заставили их переместиться вплотную к границам Римской империи. В III веке уже возникли новые союзы германцев: готы, вандалы, алеманы, а позже — франки.

Напор ощущается всё сильнее и в 270 гг. При Аврелиане римские войска оставляют Дакию и переходят на левый берег Дуная. Рим уходит в глухую оборону: политический кризис в империи не давал возможности для манёвров.

Беспокойный Восток: Римская империя и Сасаниды

Восточные соседи Рима также считались варварскими народами. С парфянами войны носили локальный и стабильный характер — в основном за влияние в Армении. В 224 году ситуация в Парфянском царстве поменялась: один из подданных царя князь Арташир поднял восстание и через два года занял столицу Ктесифон. Новый правитель из рода Сасанидов объявил себя преемником великих персидских государей Кира и Дария. Арташир и его сын Шапур I развернули наступление на римские провинции на Востоке. В 260 году армия императора Валериана была разбита войском Сасанидов, в которое входило 300 боевых слонов. Поверженный Валериан пошёл на переговоры с противником, но был схвачен и угнан в Персию. Это был критический момент для Рима.

Империя получила серьёзную угрозу на восточной границе. Теперь у соседа имелись большие амбиции в вопросе расширения границ.

Столкновения с сасанидским Ираном будут продолжаться и во времена Византийской империи.

Pax Romana берёт реванш

Хаос оставляет империю, когда в 284 году на престол восходит Диоклетиан, который провёл серьёзные изменения в армии и в управлении государством. К началу IV столетия сильному правителю удалось восстановить покой на границах Римской империи. С приходом к власти Константина Великого меняется вектор в отношениях с варварами. В любых конфликтах с германцами до времени правления Константина принято было уничтожать или угонять в рабство побеждённые племена. Некоторых всё же переселяли на территории Римской империи, но отношение к таким «живым трофеям» было не лучше, чем к домашнему скоту. Так, например, поступили с племенем карпов, которое жило в район Карпат. Его полностью переселили в римские провинции на Балканах. Но после принятия Медиоланского эдикта в 313 году и признания христианства как новой религии отношения к варварам начинает меняться.

В 332 году Константин Великий одолел на поле брани готов и предложил им заключить федеративный договор, согласно которому племя получало денежное довольствие и провиант в обмен на военную службу в римской армии.

Так начинается активная интеграция варварских народов в Pax Romana. Германцы стали проникать на государственные и военные посты в империи. Происходил обмен боевой мощи на блага цивилизации. Такая политика в отношении варваров дала положительные результаты, но и привела к негативным последствиям для существования империи в целом. Наблюдались перегибы в отношении к федератам на местах и злоупотребления местных чиновников властью, которые привели к печально известной битве при Адрианополе в 378 году: она, по сути, стала началом конца могущества Римской империи.