Британские психологи нашли зависимость между длинной пальцев и женскими изменами

07.12.2020, 23:56, Разное

Британские психологи нашли прямую зависимость между длинной пальцев на руке у женщины и частотой её измен своему партнёру. Наиболее часто изменяют те, у кого указательный палец на левой руке длиннее безымянного.

В исследовании принимали участие более 470 добровольцев. Эксперты изучали различные факторы, вероятно влияющие на частоту измен у мужчин и женщин. В ходе тестирования удалось установить странную закономерность, которая самими психологами и учёными пока не изучена и не имеет теоретической обоснованности. Женщины, у которых указательный палец на левой руке длиннее безымянного, заметно чаще изменяли своим партнёрам. Причём данная закономерность не относится к мужчинам, так как их длинна пальцев никак не отражалась на количестве измен.

В свою очередь исследователи из Бингемтонского университета из США нашли взаимосвязь между изменами обоих полов и генетикой. Изначально предполагалось, что у женщин с низким уровнем эстрогена предрасположенность к неверности выше, но подобная теория не подтвердилась. Оказалось, что виной всему мутация в 11 хромосоме, а именно в гене DRD4. Из-за неё человеку сложнее вырабатывать гормон счастья дофамин и для поддержания нормального уровня требуются острые ощущения. Как правило эти люди склонны к пагубным зависимостям, включая азартные игры и алкоголь.