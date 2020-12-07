 

Британские психологи нашли зависимость между длинной пальцев и женскими изменами

07.12.2020, 23:56, Разное

Британские психологи нашли прямую зависимость между длинной пальцев на руке у женщины и частотой её измен своему партнёру. Наиболее часто изменяют те, у кого указательный палец на левой руке длиннее безымянного.
В исследовании принимали участие более 470 добровольцев. Эксперты изучали различные факторы, вероятно влияющие на частоту измен у мужчин и женщин. В ходе тестирования удалось установить странную закономерность, которая самими психологами и учёными пока не изучена и не имеет теоретической обоснованности. Женщины, у которых указательный палец на левой руке длиннее безымянного, заметно чаще изменяли своим партнёрам. Причём данная закономерность не относится к мужчинам, так как их длинна пальцев никак не отражалась на количестве измен.

В свою очередь исследователи из Бингемтонского университета из США нашли взаимосвязь между изменами обоих полов и генетикой. Изначально предполагалось, что у женщин с низким уровнем эстрогена предрасположенность к неверности выше, но подобная теория не подтвердилась. Оказалось, что виной всему мутация в 11 хромосоме, а именно в гене DRD4. Из-за неё человеку сложнее вырабатывать гормон счастья дофамин и для поддержания нормального уровня требуются острые ощущения. Как правило эти люди склонны к пагубным зависимостям, включая азартные игры и алкоголь.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10 / Российский офтальмолог развеяла миф о вреде смартфонов для зрения

03.04 / Мнение: Сегодня он хочет Люси, а завтра Лару Крофт

21.10 / Экстрасенс рассказала, как можно защититься от воздействия магнитной бури

25.09 / Опубликовано видео с места жестокого убийства ребенка под Нижним Новгородом

23.07 / Мнение: Почему Горбачёв недолюбливал Валентину Терешкову? Совместных фото практически нет…

07.12 / Мнение: Маленький человек

22.07 / Мнение: Зариф в Москве

09.10 / Муж бьёт, Таня пьёт? – Личное мнение

01.10 / Ночные судороги в ногах

29.09 / Бессульфатные шампуни: есть ли смысл?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска