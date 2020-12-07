Методичка для шпиономанов

07.12.2020, 23:48, Разное

Чем американское законодательство об «иностранных агентах» отличается от российского.

8 декабря Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект № 1057914-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности». Среди нововведений — введение понятия физического лица «иностранного агента» и введение уголовной ответственности за нарушение законодательства об «иностранных агентах». В США, на правовой опыт которых нередко ссылаются разработчики российского законодательства об «иностранных агентах», действительно имеется аналогичный закон. Однако, в отличие от России, в США он служит не инструментом политических репрессий, но способом выведения иностранного лоббизма в публичную сферу.

Рассмотрим основные отличия российского и американского законодательства об «иностранных агентах» — физических лицах.

В США, по закону 1938 года «О регистрации иностранных агентов», «иностранным агентом» (foreign registrant), является лицо, лоббирующее интересы зарубежных государств и/или политических партий.

В РФ же этот перечень намеренно расширен для усиления репрессивного потенциала:

в качестве источников нежелательного влияния в нынешней редакции закона упомянуты международные и «иностранные» организации, иностранные граждане и даже «лица без гражданства».

В США лоббист, представляющий интересы зарубежных государств и/или политических партий, самостоятельно регистрируется в Министерстве юстиции под угрозой штрафа до 10 тысяч долларов и/или тюремного заключения до 5 лет. Показательно, что американское государство преимущественно относилось к этому закону как мачеха к падчерице. Первоначально за его исполнением должен был следить Государственный департамент США, после многочисленных протестов ведомства в 1941 году правоприменение закона было передано в министерство юстиции США. Там отдел регистрации «иностранных агентов» кочевал от одного подразделения к другому: военное управление, уголовное управление, наконец, управление национальной безопасности.

За 82 года существования американского закона об «иностранных агентах» лишь пара человек подверглись уголовному преследованию. В 2018 году в рамках расследования о вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года специальный прокурор Роберт Мюллер вынудил Пола Манафорта и Роберта Гейтса, председателя и заместителя председателя предвыборного штаба Трампа, признать себя виновными в том, что они не зарегистрировались в качестве «иностранных агентов» Украины.

После принятия поправок в РФ «физическое лицо, выполняющее функции «иностранного агента», как и в США, должно подать заявление о регистрации в Минюст. Однако, в отличие от американского законодательства, Министерство юстиции РФ получит право самостоятельно вносить физических лиц в список «иностранных агентов».

Иностранные журналисты в РФ освобождаются от необходимости регистрироваться в качестве «иностранных агентов». При этом Минюст получит право определять, что журналист осуществляет «деятельность, несовместимую с профессиональной деятельностью журналиста», и затем вносить такого журналиста в список «иностранных агентов».

Среди очевидно репрессивных положений законопроекта — запрет на занятие государственных и муниципальных должностей людям, признанным «иностранными агентами».

Еще одной новацией законопроекта является

введение понятия «посредника при получении денежных средств», который передает деньги от иностранного источника российской НКО.

Данная норма будет использована против краудфандинговых компаний российской оппозиции.

Американское законодательство об «иностранных агентах» распространяется не только на юридических, но и физических лиц. На первый взгляд может показаться, что РФ заимствует опыт США. На самом деле, судя по правоприменительной практике, речь идет о расширении юридического инструментария политических репрессий. После принятия этого пакета поправок мы станем свидетелями того, как российский Минюст будет признавать «иностранными агентами» наиболее активных оппозиционеров. Такой опыт уже имеется, с помощью, возможно, специально сделанных переводов из-за рубежа российские власти признали ФБК Алексея Навального НКО «иностранным агентом» в прошлом году.

Сергей Костяев

преподаватель Университета Ратгерса, США