Во втором туре выборов мэра Кривого Рога победил Павлов

07.12.2020, 23:44, Новости дня

Во втором туре выборов мэра Кривого Рога победил кандидат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Константин Павлов. Об этом сообщает Общественное со ссылкой на Городскую территориальную избирательную комиссию.

За него проголосовали более 97,5 тыс. избирателей (56,9%). Его соперника на выборах, кандидата от “Слуги народа” Дмитрия Шевчика, поддержали 40,49%, или 70 тыс. пришедших на выборы избирателей.

Всего в голосовании приняли участие более 171 тысячи избирателей. 4339 бюллетеней были признаны недействительными.

47-летний Павлов был депутатом Днепропетровского областного совета от Партии регионов, возглавлял городскую организацию Партии регионов. Дважды избирался в украинский парламент по округу в Кривом Роге. В 2012 году от Партии регионов, в 2014 году – как самовыдвиженец. В 2019 баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец, но проиграл. Сейчас является советником действующего городского головы Кривого Рога Юрия Вилкула.

В прошедшем 25 октября первом туре выборов мэра Кривого Рога 71-летний Юрий Вилкул набрал 46,27% голосов избирателей, информировал “Первый городской телеканал”. Во второй тур вышел также Шевчик, а Павлов занял третье место и во второй тур не попал.

12 ноября стало известно, что Вилкул третий раз за полтора месяца обратился за помощью к медикам из-за проблем с сердцем, ему сделали операцию. После этого Вилкул снял свою кандидатуру со второго тура выборов.