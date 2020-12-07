Le Figaro – французская армия доверила моделирование конфликтов будущего писателям-фантастам

07.12.2020, 23:40, Новости дня

Министр обороны Франции объявила о запуске проекта по прогнозированию конфликтов будущего, участниками которого станут писатели-фантасты и дизайнеры, пишет Le Figaro. Как поясняет издание, цель инициативы — вообразить смелые сценарии противостояний завтрашнего дня и дать военным возможность подготовиться к самым неожиданным угрозам для безопасности страны.



Reuters

«Научная фантастика иногда трансформируется в реальность», — напоминает Le Figaro, отмечая, что телефоны-раскладушки впервые появились в телесериале «Стартрек», а искусственный интеллект — в фильме «Бегущий по лезвию», действие которого происходит в 2019 году. Отныне фантастика будет поставлена на службу военному ведомству Франции с целью «вообразить конфликты будущего», пишет издание.

В пятницу министр Флоранс Парли представила проект Red Team («Красная команда». — ИноТВ), созданный по инициативе Агентства оборонных инноваций и состоящий из десяти писателей и дизайнеров, которым поручено продумать сценарии возможных столкновений завтрашнего дня. По словам директора агентства Эммануэля Шива, работа членов команды призвана «пробить стену фантазии», «напугать» военных и «бросить им вызов».

Хотя работа проекта, возглавляемого командой экспертов и ведомственным куратором, в Парижском университете науки и литературы должна будет оставаться в «воронке правдоподобия», запретных тем для его участников не будет, пишет газета.

Так, в пятницу были представлены два сценария по теме: «Пираты будущего». Первый соединил в себе проблему глобального потепления, контроля над обществом, завоевания космоса и создания группы космополитов, которая противится «чипизации». Конфликт разворачивается вокруг Французской Гвианы.

В другом сценарии под названием «Берберские пираты 3.0» история затрагивает Средиземное море, где корабли на дистанционном управлении, охраняемые частными компаниями и их беспилотными летательными аппаратами, перевозят грузы и пассажиров. Организованная группа хакеров решает перейти в наступление, используя лазейки в сетях взаимосвязей между людьми и машинами.

Как поясняет издание, в будущем, которое авторы представляют себе на горизонте 2030—2060 годов, военные будут иметь нейронные импланты для управления своей боевой техникой. В целях уважения к частной жизни другая система позволит отключать эту связь. Именно через это «точечное отверстие» и произойдёт атака. Авторы рассказывают историю финансового аналитика, который поддерживает романтические отношения с молодой женщиной. Она заносит компьютерный вирус китайского происхождения в свою компьютерную систему, отвечающую за личную жизнь, а он, в свою очередь, передаёт его своей жене — капитану фрегата. Находясь на задании, капитан судна заражает все системы. В результате солдаты становятся жертвами «мозгового дипфейка», который заставляет их поверить в нападение со стороны противника. Разросшийся в масштабах конфликт позволяет хакерам достичь своих целей.

Как подчёркивает газета, этот воображаемый сценарий затрагивает актуальные проблемы: увеличение количества солдат, связь частной и общественной жизни, экономическое и социальное происхождение кризисов. При этом Red Team надеется стать не просто пиар-инструментом для армии, отмечает издание. «Здесь нет ничего поверхностного или легкомысленного. Это очень серьёзный проект в рамках шагов по дополнительному прогнозированию, который дополняет работу Военного министерства в этой области», — сказала министр обороны Франции Флоранс Парли. По её словам, этот проект представляет собой «окно в мир, который мы не хотим знать, но к которому тем не менее должны быть готовыми».

Работа команды писателей-фантастов должна оказывать «влияние на настоящее», говорят в министерстве, поясняя, что «цель состоит в приближении наших моделей к оперативным целям». Будущее «Красной команды» покажет, достигла ли она своих целей, заключает Le Figaro.