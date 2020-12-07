 

DE – не поддался на «угрозы» — Джонсон намерен продолжать переговоры о жизни после брексита до победного

07.12.2020, 23:40, Новости дня

Глава британского правительства Борис Джонсон всё же не пошёл на уступки в пользу ЕС на переговорах о торговле между Лондоном и Брюсселем после брексита, пишет Daily Express. Как подчёркивается в материале издания, британский премьер подчеркнул, что не бросит попыток договориться с Евросоюзом до последнего, но при этом не боится «жёсткого» брексита. Между тем, по данным газеты, у сторон переговоров почти не осталось времени, и ближайшие часы станут для будущего их отношений решающими.


Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не стал поддаваться на «угрозы» со стороны главы делегации ЕС на переговорах по брекситу Мишеля Барнье и отказался идти на уступки ради скорейшего заключения торгового соглашения с Брюсселем, пишет британский таблоид Daily Express.

По данным газеты, хотя Барнье сегодня утром сообщил членам Европарламента о том, что переговоры вошли в стадию «эндшпиля» и не будут продолжены после среды, Джонсон «отверг этот ничем не обоснованный предельный срок» и заявил, что Великобритания готова для достижения договорённостей с Евросоюзом продолжать консультации столько, сколько необходимо. «Разумеется, времени теперь остаётся очень мало, и мы уже находимся на финальном этапе, но пока мы будем считать, что заключение соглашения возможно, мы будем готовы вести переговоры так долго, как нам позволяют сроки», — разъяснил позицию премьера его пресс-секретарь. 

Между тем, поскольку в минувшие дни подвижек на переговорах практически не наблюдалось, они могут быть прекращены уже сегодня, предупреждает обозреватель Daily Express. По информации таблоида, Барнье и его британский коллега Дэвид Фрост сейчас находятся в Брюсселе, до последнего продолжая консультации в надежде на то, что им удастся наконец выйти из тупика. Как отмечается в материале газеты, переговоры были приостановлены в пятницу вечером из-за того, что стороны так и не добились желанного «прорыва», но возобновились в воскресенье после того, как Джонсон провёл телефонную беседу с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как напоминает Daily Express, переходный период, по завершении которого Соединённое Королевство покинет ЕС, истекает менее чем через четыре недели, и у Лондона с Брюсселем остаётся всё меньше времени на заключение торгового соглашения. Борис Джонсон предупредил, что перспектива выхода из блока «на австралийских условиях» — то есть без установления особого режима торговли — его не пугает, но подчеркнул, что готов и дальше предпринимать попытки договориться с Евросоюзом, хотя и не собирается продолжать переговоры в новом году. Ранее глава британского правительства уже заверил соотечественников, что Великобритания «продолжит процветать» вне зависимости от того, договорится она с Евросоюзом или нет, пишет британское издание.  

Высокопоставленный дипломат из ЕС поведал в интервью Daily Express, что сторонам за последние сутки удалось добиться кое-каких подвижек, однако преодолеть разногласия в трёх ключевых аспектах — обеспечении честной конкуренции, рыбной ловле и вопросах госуправления — им до конца не удалось. По словам источника, в таких условиях ближайшие часы станут для будущего британско-европейских отношений «решающими».  



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