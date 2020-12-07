Wiener Zeitung – РФ и Китай вырвались вперёд в борьбе за вакцину против коронавируса

07.12.2020, 23:40, Новости дня

Конкуренцию за разработку эффективной вакцины против коронавируса ведут не только фармацевтические компании, но и связанные с ними государства, подчёркивает Wiener Zeitung. Китай и РФ в этой гонке вырвались вперёд. В этих условиях Запад тоже вынужден ускориться, однако в итоге все рискуют, выпуская на рынок недостаточно хорошо проверенные препараты.



Reuters

Вместе с фирмами-производителями за ведущую позицию в борьбе с коронавирусом борются и связанные с ними государства, пишет австрийская Wiener Zeitung. Китай и РФ вырвались вперёд, Запад пытается их догнать.

Современный мир сейчас переживает непривычную для него ситуацию: уже более полугода вирус диктует народам по всему земному шару свои условия взаимного сосуществования и принуждает целые экономики к карантинным мерам, разрушает жизни, прерывает торговлю — и требует жертв среди пожилых людей и тех, у кого есть другие заболевания. В мире велика потребность к возвращению к нормальной повседневной жизни, к безопасности и стабильности, поддающейся планированию.

Все взоры сейчас устремлены на фармацевтическую отрасль, которая поставляет на рынок вакцину, разработанную в рекордные сроки, — обстоятельство, которое вызывает у многих беспокойство по поводу возможных побочных эффектов. В конце концов, до сих пор ни одна вакцина не выпускалась на рынок в такой спешке, подчёркивает автор статьи Герхард Лехнер.

«Однако время поджимает, и время — деньги, — отмечает он, — особенно когда речь идёт о таком важном бизнесе». На мировом рынке вакцины против коронавируса потенциальным клиентом считается каждый человек на планете. Компания, продукция которой в этой гонке окажется самой эффективной, не только получит гигантскую прибыль, но и завоюет колоссальное признание — и, таким образом, сможет продвигать и другие медикаменты своего производства. Напротив, неудачное средство — например, неэффективное лекарство с тяжёлыми побочными эффектами — может стать фатальным для имиджа компании.

Однако на кону сейчас многое не только для частных предприятий, подчёркивает венская газета. Для государств ставки тоже высоки — уже хотя бы потому, что правительства поддерживают соответствующие фирмы из средств налогоплательщиков. Так, США выделяют на нужды восьми фармацевтических компаний свыше $10 млрд. Германия поддерживает три компании — Curevac, IDT Biologica и Biontech, которые уже разработали вакцину — предоставив для них €750 млн. Поэтому граница между частными компаниями и государством становится всё более размытой, отмечает Wiener Zeitung.

По замечанию автора статьи, речь уже идёт о своего рода «вакцинной геополитике». В этой гонке вырвались вперёд, в первую очередь, РФ и Китай, тем самым вынудившие и Запад к безотлагательным действиям. «В этом соревновании все правительства мира сейчас находятся под давлением, неважно, демократические или авторитарные», — считает политолог Технического университета Дрездена Анна Хольцшайтер. «С помощью вакцины ищется способ дать сигнал населению, что власти в состоянии о нём позаботиться. Кроме того, таким образом они пытаются притормозить сильные экономические последствия пандемии, — рассуждает эксперт по глобальной политике здравоохранения. — Они, разумеется, оказывают влияние на дееспособность на международной политической арене».

Сейчас некоторым кажется, что в плане геополитики в выигрыше от коронавирусного кризиса может оказаться Китай, отмечает австрийская газета. Хотя пандемия вспыхнула именно там, Пекин предпринял жёсткие меры, возможные в условиях диктатуры, что, очевидно, помогло сдержать вирус. В то время как в Вашингтоне в последние месяцы бушевала пандемия, Китай выступал на международной арене готовым к сотрудничеству. «Когда США, к примеру, объявили о выходе из Всемирной организации здравоохранения ВОЗ, глава Китая Си Цзиньпин заполнил вакуум и сказал, что даёт два миллиарда долларов, чтобы гарантировать, что менее развитые страны получат эту вакцину», — рассказывает Хольцшайтер.

Однако совсем бескорыстными действия Китая назвать нельзя, пишет Wiener Zeitung. «Разумеется, речь идёт об имидже и о бизнесе», — уверяет Хольцшайтер. Так, Китай хочет заработать очки в качестве новой мировой силы среди своего азиатского окружения, а также в Африке и Южной Америке и выступить в роли конкурента США.

Поскольку внутри Китая пандемия держится под контролем, Пекин не зависит от вакцинации и может экспортировать вакцину большими партиями. Так, только бразильский штат Сан-Паулу должен получить 46 миллионов доз препарата.

Россия со своей вакциной «Спутник V», которая не случайно была названа в честь разработанного в 1950-е годы спутника, благодаря которому Советский Союз стал первопроходцем в космосе, сейчас тоже нашла своё место на международном рынке. Ещё в сентябре были подписаны соглашения о будущем приобретении вакцины с более чем десятком стран Азии, Южной Америки и Ближнего Востока. Так, Египет получит от РФ более 25 миллионов доз препарата. Европейское государство в лице Венгрии также стало заказчиком вакцины у Москвы. В Брюсселе это вызвало недовольство, однако Будапешт в прошлом месяце всё равно разрешил использование российской вакцины, подчёркивает издание.

Гонка за вакцину рискованна, отмечает Wiener Zeitung. В РФ при разработке вакцины отказались от обязательной третьей фазы испытаний, что вызвало критику со стороны других стран. На Западе используют новую вакцину, основанную на генной инженерии, которая ранее никогда не допускалась к применению в мире, — и это тоже большой риск, подчёркивает издание.

Эффективная вакцина не только хорошо скажется на имидже крупных держав — она открывает возможность к созданию и углублению связей, ведущих также к политическим зависимостям, настаивает венская газета. Всё это подливает масла в огонь конкуренции, несмотря на международное сотрудничество университетов, компаний и даже государств в разработке вакцины. Как бы то ни было, страны всё-таки продолжают оставаться конкурентами, заключает Wiener Zeitung.