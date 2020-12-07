 

Euronews – в Берлине от рождественских ярмарок остались лишь киоски с глинтвейном

07.12.2020, 23:40, Новости дня

Из-за пандемии коронавируса в этом году в Берлине не работают традиционные рождественские ярмарки, от них остались лишь киоски с глинтвейном. Однако, как передаёт Euronews, насладиться праздничным горячим алкогольным напитком жителям немецкой столицы можно только на ходу, поскольку всё работает только навынос.

Уходящий год из-за пандемии многие в Старом Свете называют одним из самых худших и хотят, чтобы он закончился как можно скорее. В Берлине в рождественский период — ни тебе шумных улиц, ни посиделок с друзьями: бары и рестораны закрыты. Традиционные рождественские ярмарки не работают. От них остались лишь киоски с глинтвейном. 

Горожане собираются на Брайтшайдплац, прямо у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма. Владельцам торговых точек разрешили предлагать покупателям жареный миндаль и колбаски. Правда, насладиться горячим алкогольным напитком можно только на ходу: всё навынос.

ЖЕНЩИНА: Рождественских ярмарок нет, приходится искать альтернативу. Поэтому вот такие киоски с глинтвейном — совсем неплохо. Заодно мы поддержим местных рестораторов.

МУЖЧИНА: Действительно хорошо, что рестораны таким образом получат хоть какие-то средства. Ну а население сможет наслаждаться атмосферой приближающегося Рождества.

Продажа глинтвейна — дело прибыльное. Но этого недостаточно, чтобы полностью покрыть убытки. Поддержку малому бизнесу оказали власти ФРГ: за ноябрь и декабрь рестораторы получат до 75 процентов от выручки за соответствующий период прошлого года и будут надеяться на более щедрый новый год.

Дата выхода в эфир 07 декабря 2020 года.



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