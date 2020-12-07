Байдена назвали победителем в Джорджии после второго пересчета голосов

07.12.2020, 23:14, Новости дня

Власти американской Джорджии после нового пересчета голосов избирателей штата в понедельник повторно сертифицировали победу кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена на выборах американского президента, следует из заявления секретаря штата Брэда Раффенспергера.

В документе отмечается, что в Джорджии провели уже два пересчета голосов, оба они «подтвердили первоначальные итоги». Раффенспергер констатировал, что суд отклонил судебный иск с требованием запретить повторную сертификацию итогов выборов, передает ТАСС.

Напомним, в понедельник стало известно, что федеральные окружные суды в штатах Джорджия и Мичиган отклонили иски с требованием признать победу действующего президента США Дональда Трампа на выборах. Ранее глава Джорджии Брайан Кемп отказался созывать заседание местного законодательного собрания по требованию Трампа.

20 ноября власти Джорджии утвердили итоги голосования, согласно которым победу в штате на выборах президента США одержал демократ Джозеф Байден. Попытка предвыборного штаба Трампа оспорить результаты выборов в Джорджии завершилась неудачей. Однако штаб Трампа заявил, что в Джорджии «задокументированы десятки тысяч незаконно отданных голосов, которые аннулируют результаты». Ряд сторонников действующего президента США считают, что местные легислатуры (законодательные собрания) могут назначить дружественных Трампу выборщиков вопреки воле избирателей.