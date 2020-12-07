 

Политолог: Дальнейшее президентство Лукашенко грозит Белоруссии дефолтом

07.12.2020, 23:04, Разное

Чтобы преодолеть кризис, белорусские власти должны обладать крупными финансовыми ресурсами, указал Болкунец. Но их у правительства нет – как и политической воли для начала реформ, отметил эксперт.

Подавление оппозиции навлечет на Белоруссию новые западные санкции – возможности для получения внешних займов будут ограничены, золотовалютные резервы сократятся, предупреждает политолог. “В течение ближайших месяцев Беларусь может столкнуться с валютно-финансовым кризисом и угрозой дефолта, – считает Болкунец.

Он прогнозирует девальвацию белорусского рубля, высокую инфляцию и нестабильность банковской системы. Государство будет решать проблемы за счет повышения налогов и снижения расходов, полагает эксперт.

Пока Лукашенко остается у власти, улучшений в экономике можно не ожидать, уверен Болкунец. Западные источники заимствований будут для республики закрыты, а инвесторы много раз подумают, прежде чем вкладывать в белорусскую экономику, пишет эксперт в своей статье на сайте журнала “Форбс”.

Болкунец не исключил, что проблемы в экономике спровоцируют новый виток политического кризиса. А вместе с ним – более масштубную протестную волну.

Россия могла бы помочь Белоруссии преодолеть экономический шторм. Но кредит, который Москва выдала Виктору Януковичу в канун Майдана, его не спас, напомнил эксперт.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против переизбрания Александра Лукашенко. Евросоюз ввел против президента Белоруссии и его окружения персональные санкции.



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