В России оппозиционера Соловья арестовали на 10 суток

07.12.2020, 22:50, Новости дня

Октябрьский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности российского историка, политического аналитика и оппозиционера Валерия Соловья за организацию и проведение несогласованного публичного мероприятия. Об этом 7 декабря сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

Ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста, сообщается в релизе.

В пресс-службе заявили, что в протоколе об административном правонарушении указано, что 5 декабря с 14.00 до 15.05 у дома 35 по Невскому проспекту, около станции метро “Гостиный Двор”, Соловей организовал и провел публичное мероприятие в форме собрания без подачи уведомления с целью координации деятельности движения “Перемен”.

“Мероприятие могло повлечь нарушение прав и свобод человека и гражданина, законности, правопорядка, общественной безопасности, в том числе нарушение функционирования объекта жизнеобеспечения, создание помехи движения пешеходов и доступа к объекту транспортной инфраструктуры”, – сообщается в релизе.

В комментарии “Новой газете” 5 декабря Соловей сказал, что обоснование задержания – нарушение масочного режима. Он добавил, что “просто гулял”.

При этом активист Сергей Беляев в комментарии “Фонтанке” сообщил, что в Санкт-Петербурге проходила встреча сторонников движения Соловья под названием “Перемен”, а ее сорвали люди, представившиеся сторонниками движения писателя и экс-боевика “ДНР” Захара Прилепина. Они бросили в толпу дымовую шашку и раскидали листовки, на которых было написано: “От подобных “Перемен” попадет Россия в плен”.

60-летний Соловей – историк по образованию. Он 11 лет работал в МГИМО, где возглавлял кафедру рекламы и связей с общественностью. В 2019 году Соловей заявил об увольнении, поскольку университет “по политическим причинам” не хочет иметь с ним никаких дел.

Как отмечает “Русская служба BBC”, Соловей часто появляется в качестве комментатора в независимых и оппозиционных российских СМИ. Некоторые его прогнозы оказались точными: в 2016 году он предрек назначение Антона Вайно главой администрации президента РФ, а Вячеслава Володина – председателем Госдумы.

21 сентября 2020 года Соловей объявил о начале своей политической карьеры.