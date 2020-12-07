Униженная Стася – Личное мнение

07.12.2020, 22:36, Разное

Вчера в Москве, в разгар пандемии коронавируса, прошла очередная полусветская тусовка под названием благотворительный аукцион.



Полина Аскери и Борис Белоцерковский. Фото: peopletalk

Там было всё: и корявая Собчак в дурацком наряде, и Светка Бондарчук, в очередной раз явившая миру свои морщинистые колени, и облезлый актёрка Саша Петров со своей унылой Стасей Милославской, и Полина Аскери в ядовитом платье женщины после развода.

Вот о Саше, Стасе и Полине, образовавших треугольник, в котором Стасе достался угол терпилы, мы сегодня и поговорим.

Саша купил поцелуй с Полиной за 2 миллиона рублей, обойдя в торгах её бывшего мужа Бориса Белоцерковского.

Поцелуй состоялся: в щёчку. На первый взгляд, в этом нет ничего такого.



Фото: Соцсети

Но вы поставьте себя на место бабы, чей мужик бьётся с другими мужиками за право поцеловать другую бабу. Пусть и в щёчку.

Представили себя в подобной ситуации? Что чувствуете?

Есть в этом что-то неуловимо мерзкое, хоть на поверхности всё и выглядит прилично: благотворительный лот. Да и поцеловал-то не в губы. Не подкопаешься!

В этом «не подкопаешься» и заключается самая мерзость. Вроде как Петрову ничего предъявить и нельзя, а по факту он унизил забитую Стасю.

На аукционе — много лотов, и если ты туда припёрся со своей бабой, рубиться с мужиками за право поцеловать другую бабу — недопустимо. Рубись за что-то другое.

Это очевидно любому вменяемому человеку. Впрочем, герои и героини наших полусетских хроник далеки от вменяемости.



Фото: Соцсети

А Милославская сама виновата в том, что сидела, хлопала, улыбалась и глотала. Бывали в положении Стаси? Глотали унижения? Чем дело кончилось?