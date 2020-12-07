 

Униженная Стася – Личное мнение

07.12.2020, 22:36, Разное

Вчера в Москве, в разгар пандемии коронавируса, прошла очередная полусветская тусовка под названием благотворительный аукцион.


Полина Аскери и Борис Белоцерковский. Фото: peopletalk

Там было всё: и корявая Собчак в дурацком наряде, и Светка Бондарчук, в очередной раз явившая миру свои морщинистые колени, и облезлый актёрка Саша Петров со своей унылой Стасей Милославской, и Полина Аскери в ядовитом платье женщины после развода.

 Вот о Саше, Стасе и Полине, образовавших треугольник, в котором Стасе достался угол терпилы, мы сегодня и поговорим.   

Саша купил поцелуй с Полиной за 2 миллиона рублей, обойдя в торгах её бывшего мужа Бориса Белоцерковского.

  Поцелуй состоялся: в щёчку. На первый взгляд, в этом нет ничего такого.


Фото: Соцсети

Но вы поставьте себя на место бабы, чей мужик бьётся с другими мужиками за право поцеловать другую бабу. Пусть и в щёчку. 

Представили себя в подобной ситуации? Что чувствуете?

  Есть в этом что-то неуловимо мерзкое, хоть на поверхности всё и выглядит прилично: благотворительный лот. Да и поцеловал-то не в губы. Не подкопаешься!  

В этом «не подкопаешься» и заключается самая мерзость. Вроде как Петрову ничего предъявить и нельзя, а по факту он унизил забитую Стасю. 

На аукционе — много лотов, и если ты туда припёрся со своей бабой, рубиться с мужиками за право поцеловать другую бабу — недопустимо. Рубись за что-то другое.

Это очевидно любому вменяемому человеку. Впрочем, герои и героини наших полусетских хроник далеки от вменяемости.


 Фото: Соцсети

А Милославская сама виновата в том, что сидела, хлопала, улыбалась и глотала.  Бывали в положении Стаси? Глотали унижения? Чем дело кончилось?

Источник: Лена Миро



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.11 / Суд в США по ходатайству России приостановил рассмотрение иска экс-акционеров ЮКОСа

03.08 / Брат Меган Маркл: “Наш отец потерял надежду помириться с ней”

20.10 / Мнение: Гениальная статья о Дале: инородный артист

20.08 / Личное: Зачем умирает Навальный?

02.07 / Россияне поддержали поправки к Конституции: что будет дальше

19.11 / Вождь Одоакр – разрушитель Римской империи

23.11 / Названы сладости с наименьшей калорийностью

30.07 / В Подмосковье задержали двух блогеров по делу о вымогательстве у сотрудника ДПС

17.10 / “Без медведей – не считается”: Екатерина Андреева впечатлила поклонников снимками с Камчатки

28.11 / Брейвик подал иск против тюрьмы из-за того, что ему пришлось ждать PlayStation 5 целую неделю

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска