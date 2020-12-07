Униженная Стася – Личное мнение
07.12.2020, 22:36, Разное
Вчера в Москве, в разгар пандемии коронавируса, прошла очередная полусветская тусовка под названием благотворительный аукцион.
Полина Аскери и Борис Белоцерковский. Фото: peopletalk
Там было всё: и корявая Собчак в дурацком наряде, и Светка Бондарчук, в очередной раз явившая миру свои морщинистые колени, и облезлый актёрка Саша Петров со своей унылой Стасей Милославской, и Полина Аскери в ядовитом платье женщины после развода.
Вот о Саше, Стасе и Полине, образовавших треугольник, в котором Стасе достался угол терпилы, мы сегодня и поговорим.
Саша купил поцелуй с Полиной за 2 миллиона рублей, обойдя в торгах её бывшего мужа Бориса Белоцерковского.
Поцелуй состоялся: в щёчку. На первый взгляд, в этом нет ничего такого.
Фото: Соцсети
Но вы поставьте себя на место бабы, чей мужик бьётся с другими мужиками за право поцеловать другую бабу. Пусть и в щёчку.
Представили себя в подобной ситуации? Что чувствуете?
Есть в этом что-то неуловимо мерзкое, хоть на поверхности всё и выглядит прилично: благотворительный лот. Да и поцеловал-то не в губы. Не подкопаешься!
В этом «не подкопаешься» и заключается самая мерзость. Вроде как Петрову ничего предъявить и нельзя, а по факту он унизил забитую Стасю.
На аукционе — много лотов, и если ты туда припёрся со своей бабой, рубиться с мужиками за право поцеловать другую бабу — недопустимо. Рубись за что-то другое.
Это очевидно любому вменяемому человеку. Впрочем, герои и героини наших полусетских хроник далеки от вменяемости.
Фото: Соцсети
А Милославская сама виновата в том, что сидела, хлопала, улыбалась и глотала. Бывали в положении Стаси? Глотали унижения? Чем дело кончилось?
Источник: Лена Миро
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