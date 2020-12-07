 

Мнение: Опасные похороны

07.12.2020, 22:22, Разное

В Чечне похоронили 18-летнего Абдуллу Анзорова, который 17 октября в парижском пригороде зарезал школьного учителя истории Самюэля Пати.

Убив учителя, Анзоров выложил  в твиттере фотографию отрезанной головы своей жертвы.

Полтора месяца семья Анзорова ждала выдачи тела. В отличие от российских властей, чья позиция по поводу трупов террористов вполне однозначна (и чеченскими властями поддерживается), французские власти в таких вопросах более толерантны.

И мне не понятно, почему труп Анзорова не похоронили во Франции? Почему привезли в Россию, в Чечню? Почему на территории России не сработал запрет на выдачу родственникам тел преступников, совершивших террористические преступления?

Для меня очевидно, что если бы Рамзан Кадыров был против захоронения Анзорова в Чечне, труп 18-летнего отморозка не привезли бы в Чечню. Но Кадыров, видимо, как минимум, не возражал против похорон. И Анзорова похоронили в Чечне…

Судя по видеозаписям, заполонившим интернет, проститься с террористом пришли сотни молодых людей, которые, видимо, считают головореза Анзорова героем….

Фотография учителя истории Самюэля Пати, убитого Абдуллой Анзоровым отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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