В работе Instagram произошел глобальный сбой

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07.12.2020, 22:20, Новости дня

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ работе социальной сети Instagram произошел глобальный сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наибольшее число жалоб поступает из Великобритании, Франции, Нидерландов, Германии и США. Как отмечает сервис, 65% пользователей испытывают проблемы при просмотре новостной ленты, 17% не могут войти на сайт, еще 17% жалуются на трудности при просмотре сторис, передает ТАСС.

Напомним, в последний раз о глобальном сбое в работе Instagram сообщалось 23 октября. Днем ранее глобальный сбой произошел в работе Twitter. Кроме того, 16 октября неполадки зафиксировали в работе Twitter, а 14 октября сбой случился в работе Facebook и Instagram. Помимо этого, 7 октября проблемы наблюдались в работе видеохостинга YouTube.

Напомним также, в апреле 2019 года Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в РФ в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.



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