 

Климатолог: Таяние ледников на Земле происходит по худшему сценарию из возможных

07.12.2020, 22:08, Разное

Климатолог Том Слэйтер из Университета Лидса утверждает, что таяние ледников на Земле происходит по худшему сценарию из всех возможных. Он предусматривает повышение уровня воды на 17 сантиметров и внушительные наводнения по всей планете.
За разработку нескольких сценариев ответственны научные сотрудники Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), работающие при ООН. Они внимательно изучили наблюдения за ледниками и океанами, ведущиеся ещё с 1990 года. Изучив климатические изменения и уровень таяния ледников, Том Слэйтер пришёл к неутешительному мнению. Он считает, что в 2050 году около 50 млн человек будут страдать от постоянных паводков и наводнений, а расходы правительства на организацию защиты от стихии и ежегодные компенсации превысят 70 млрд долларов.

Сотрудники МГЭИК отметили и другие, не менее важные, изменения. Они заключаются в увеличении уровня мирового океана за счёт таяния ледников. Изначально главным фактором увеличения объёма было нагревание и расширение воды, но сейчас огромные пласты льда в Антарктике и Гренландии таят с небывалой скоростью и уже потеряли 532 млрд тонн. Исходя из оценок аналитиков, спасти ледники уже невозможно.



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