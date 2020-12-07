 

Страховщики будут определять индекс цифрового застрахованного

07.12.2020, 22:08, Разное

Каким образом проходит цифровизация страховой отрасли в России, теперь будут оценивать с помощью нового показателя. Всероссийский союз страховщиков и компаний АС&М запускают в стране новый аналитический показатель, который продемонстрирует, насколько быстро отрасль проходит процесс цифровизации продуктов страхования и услуг для физических лиц со стороны страховых компаний.
Уже первый проведенный опрос, который был проведен с 28 сентября по 12 октября 2020 года (в нем участвовали 2 100 человек), показал, что по итогам первого полугодия текущего года уровень цифровизации сектора страхования в РФ достигает 43%. Насколько это высокий уровень, прокомментировал управляющий партнер АС&М Consulting Михаил Алексеев. «Индекс цифрового застрахованного на уровне 43% доказывает, что цифровая трансформация страховой отрасли находится в горячей фазе и уже заметна клиентам. Однако пока говорить о том, что российская страховая индустрия полностью прошла цифровую трансформацию, было бы преувеличением. Если крупнейшие участники рынка подтянутся по цифровым показателям к его лидерам, то индекс может быстро превысить 50%. При этом достижение 100% вряд ли возможно в силу того, что объективно сохраняется заметная доля пользователей, для которых по-прежнему очень важно личное общение при получении услуги».

Индекс цифровизации включает в себя три категории показателей: данные страховых компаний, которые позволяют оценить степень цифровизации их услуг, социологический опрос потребителей для оценки качества клиентского опыта в цифровых каналах продаж, а также готовность населения к полному переходу в онлайн. Первый показатель (Digital Presence), отражающий интенсивность взаимодействия страховых компаний и клиентов в цифровых каналах продаж и обслуживания, составил 46%. Средневзвешенный показатель (Digital Practice), отражающий степень цифровизации продуктов и услуг, находится в настоящее время на уровне 27%.

Лидеры страхового рынка РФ демонстрируют значительно более высокие уровни: компании с максимальными показателями Digital Presence и Digital Practice отличаются показателями индекса в диапазоне 55—75%.

В дальнейшем такую оценку деятельности страховых компаний в РФ планируется проводить два раза в год. Опрос будет проводиться среди населения в возрасте от 18 лет, регулярно пользующимся интернетом и оформившим страховые полисы в течение последнего года. При этом особое внимание будет уделяться тому, чтобы в выборке пропорционально была представлена ситуация не только в столице, но и в крупнейших агломерациях и небольших населенных пунктах.

«Цифровая транcформация страхования в РФ — неизбежный процесс, который в ближайшие годы станет основным драйвером отрасли, — считает президент ВСС Игорь Юргенс. — Страховщики, предлагающие качественный цифровой клиентский опыт, постепенно будут становиться компаниями первого выбора и укреплять лидерство, потому что сегодня для розничного клиента первоочередное значение имеют удобство и скорость получения услуги. А в этом «цифре» нет равных».

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