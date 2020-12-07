 

NASA планирует запустить на орбиту Марса три коммерческих спутника

07.12.2020, 22:08, Разное

NASA планирует запустить три коммерческих спутника на орбиту Марса с целью исследования поверхности планеты и составления подробной карты. Космические аппараты планируется использовать и для связи марсоходов с Землёй.
Согласно срокам выполнения имеющегося задания, появление трёх спутников ожидается до 2030 года. Именно тогда планируется начать поиски подповерхностного льда на Марсе и в этом помогут космические аппараты. Их выведут на орбиту высотой 6 тыс. километров и оборудуют всеми необходимыми модулями не только для составления карты местности, но и для передачи сигналов с марсоходов на Землю. Также сами спутники оборудуют лазерной линией связи для «общения» друг с другом и устройствами на орбите Земли. По оценке специалистов из NASA, новый проект сыграет ключевую роль в освоении Марса и станет неотъемлемой частью для будущих миссий. Помимо этого, более подробная карта планеты позволит получить гораздо больший объём данных, чем у научных сотрудников имеется на сегодняшний день, а это существенно продвинет человечество в изучении космоса.

В NASA рассматривают не только сугубо научное использование аппаратов, но и коммерческое. Это необходимо для минимизации затрат на создание и доставку. В случае привлечения инвестиций из других компаний можно существенно сократить бюджет нового проекта.



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