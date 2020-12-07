 

Сборная Украины узнала соперников по отбору на чемпионат мира 2022 года

07.12.2020, 21:56, Новости дня

Сборная Украины 7 декабря узнала соперников по отбору на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре, передает “ГОРДОН”.

Главная команда страны, которая при жеребьевке была во второй корзине, попала в группу D, где с четырьмя другими европейскими командами поборется за путевку на мировое первенство.

Соперниками Украины стали сборные Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины, а также Казахстана.

Матчи отборочного турнира пройдут с марта по ноябрь 2021 года. Напрямую на чемпионат мира пройдут 10 победителей своих групп. Команды, занявшие вторые места, будут бороться еще за три путевки на ЧМ в стыковых матчах.

Мундиаль в Катаре должен состояться с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Это первый чемпионат мира по футболу в истории, который пройдет не летом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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