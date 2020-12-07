Сорвала балаклаву с омоновца. В Беларуси гражданке Швейцарии дали 2,5 года колонии

07.12.2020, 21:56, Новости дня

В суде Советского района Минска дал 2,5 года колонии белоруске Наталье Херше, которая на женском марше сорвала балаклаву с сотрудника ОМОН, сообщает TUT.BY.

51-летняя Херше, которая 12 лет жила в Швейцарии, является гражданкой этой страны. Там же находятся ее гражданский муж и дети, отмечает TUT.BY. В Беларуси Наталья оказалась, потому что сорвалась их с супругом поездка в теплые страны. Тогда женщина решила приехать в отпуск в родную страну на десять дней.

19 сентября она вышла на женский марш в поддержку активистки Елены Лазарчук, у которой соцслужбы на два дня забирали ребенка. Херше задержали и отправили на Окрестина. По данным протокола, женщина “не подчинилась требованию сотрудников пройти в спецавтотранспорт, пыталась скрыться”. В протоколе также говорилось, что она схватила за лицо и поцарапала одного из сотрудников ОМОН, а также стащила с него балаклаву.

Женщине предъявили ч. 2. ст. 363 Уголовного кодекса Беларуси (сопротивление сотруднику органов внутренних дел), а сотрудник ОМОН, с которого она сорвала балаклаву, подал на нее иск на 1000 белорусских рублей (около 11 тыс. грн).

Суд постановил удовлетворить иск омоновца, а также назначил Херше наказание в виде 2 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Судья также постановил уничтожить бело-красно-белый флаг, который был изъят у женщины.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По данным Тихановской, погибших восемь.

Лукашенко 23 сентября, как он считает, снова вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.