 

В Раде зарегистрировали законопроект о продлении особого статуса Донбасса

07.12.2020, 21:56, Новости дня

В Верховной Раде Украины 7 декабря зарегистрирован проект закона о внесении изменения в статью 1 закона Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (№4467). Об этом свидетельствуют данные на электронном портале Рады.

Авторами законопроекта являются более 50 народных депутатов от “Слуги народа”, среди которых, в частности, председатель фракции Давид Арахамия.

Заместитель председателя фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук подтвердила “Украинской правде”, что законопроект касается продления на один год действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО – до 31 декабря 2021 года.

В карточке законопроекта указывается, что он передан на рассмотрение руководству.

Текст документа пока отсутствует. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в сентябре 2014 года (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях об урегулировании конфликта на Донбассе). Парламент уже несколько раз продлевал его действие, последний раз Рада продлила действие закона до 31 декабря 2020 года включительно.

В Париже 9 декабря состоялся саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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