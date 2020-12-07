Личное: “Не нахватать хвостов”

07.12.2020, 21:36, Разное

В этом письме у автора есть моменты, где она почти нерыба, но больше моментов, где она рыба, и есть даже моменты, где почти рапан.

Давайте внимательно посмотрим. Внимательно – это значит вы должны это действительно увидеть, а не писать комментарии наугад.

psycho_sni

Уважаемая Эволюция,

я Ваш комментатор, но вынуждена писать с другого своего аккаунта, потому что тот известен моим родным.

Сейчас я в истории, из которой хотела бы выйти, но не знаю, как это сделать с наименьшими потерями для всех участников.

Я замужем второй раз, мне 28 лет, и до некоторых пор считала, что у меня с мужем баланс. Если не динамический, то хотя бы просто. Работаю врачом.

У меня со школы любовь была на первом месте, и как-то легко получалось завязывать отношения, мне нравилось нравиться особенно таким серьезным и “непробиваемым” парням, но на проверку они оказывались очень милыми внутри и как-то сильно влюблялись, и мне становилось их слишком много.

(Это ложный дисбаланс-плюс, который часто бывает у молодых девушек. Они слишком молоды, чтобы начинать совместную жизнь и получать удовольствие от секса, поэтому быстро остывают к парням, с которыми начинают встречаться. А парни, наоборот, испытывают панику, когда их хотят бросить, поэтому вцепляются. Создается видимость дисбаланса. Обратная ситуация бывает, когда у женщин тикают часики, мужчины тормозят динамику, а женщины в панике вцепляются. Это ложный дисбаланс-минус. Ложным он называется, потому что личность мужчины в том и другом случае почти не играет роли, дело в возрасте)

Я считала, что дружу с ними и не понимала, как можно было остановиться, если каждый раз появлялся кто-то новый и очень интересный. Я с ними всеми не спала, но встречалась. Но мама очень переживала, что я буду гулящая, и говорила, что надо найти человека и остепениться.

Я в общем-то тоже переживала, и решила, что пора, уже 17 лет, и когда поступила в институт, выбрала из симпатизирующих парней одного, врача, и стала встречаться только с ним. Через 3 года он сделал мне предложение. И он хороший парень, я до сих пор с ним хорошо общаюсь. Но тогда я уже заскучала, сказала родителям, что если и выйду замуж, то разойдусь сразу, потому что не идёт у нас (он охотник, а я животных люблю и тд.). Он тоже не особо горел, и предложение сделал скорее потому что было пора. Хотя когда я сказала, что нам придется расстаться и что не хочу подавать заявление в ЗАГС, стал очень ухаживать, но было как-то уже не в тему.

(Первый ее очень рыбий момент – то, с какой настойчивостью она подчеркивает свой хронический плюс с мужчинами. С этим она вроде упоминает, что и он не горел, но все-таки считает себя девушкой-плюсом. Вы не увидите нерыбу, которая бы акцентировала на том, что она плюсовала там и сям. Кто понимает, почему так?)

Потом поехала в Австрию на пару недель, и встретила первого мужа. Он был такой крутой, русский с европейским паспортом, спортивный, красивый, музыкант, правда старше на 17 лет. Разведённый, детей не было, он их хотел. Я смотрела на него открыв рот от восхищения. У нас сложилась модель отношений скорее отец-дочь, чем женщина-мужчина. Он много раз прилетал в Россию, потом сказал, что сколько можно, что мне надо переезжать, сказал родителям, что хочет со мной семью и забирает меня. Я взяла академ в институте с надеждой (больше родительской) закончить его. Через 3 месяца сделал предложение, ещё через 3 поженились. Потом всё покатилось в одно место. Он работал начальником в хорошей фирме, я тоже прямо с момента переезда, но не по профилю, просто администратором.

Но больше у меня там ничего не было, ни друзей, ни родителей. Я пыталась учиться рисовать, фортепиано, играть в волейбол, сдала немецкий, но всё равно начала его раздражать, наверное, из-за липкости, и надо было мне свалить ещё тогда, но я прилепилась и отлипла только через полтора года, когда стало совсем не айс. Он начал выпивать, а для меня это стало сигналом, что ему со мной плохо и надо уходить. Я и сама заболела, похудела на 15 кг и была похожа не пойми на кого.

(Вот эта неудача – следствие того, что она “девушка-плюс”, они всегда незаметно для себя оказываются в минусе большого дисбаланса. Понятно почему?)

Ушла, начала читать Ваш блог и ходить к психоаналитику. Занялась небольшим бизнесом, который открыла ещё за полгода до этого, и он потихоньку начал приносить прибыль, которой хватало на оплату еды и квартиры. Восстановилась на учебе, купила хорошую одежду, занялась имиджем, в общем начала приходить в себя.

Через две недели в интернете встретила второго мужа, он жил в России. Мы общались ночью в анонимном чате, и он очень смешно шутил, что он пришелец из космоса, я тоже старалась шутить и было очень комфортно общаться. Когда мы обменялись фотографиями и я его увидела, подумала, какой он классный и забавный. Потом прошло несколько дней молчания, он написал, что был в командировке, я в это время не писала, и особо не думала о нём, да и в мыслях был ещё бывший муж. В общем любовь к бывшему мужу не дала прилипнуть ко второму, да и после я вроде бы научилась вообще не прилипать особо. Потом второй муж сказал, что у него есть возможность получить гражданство Австрии из-за родственников, и я подумала, значит можно продолжать общаться и может что получится. Потому что уезжать я не собиралась.

Общение было легким и классным, он купил мне билеты в Россию, я прилетела и отдала сразу половину, настаивала платить пополам, он правда особо не позволял. Сразу познакомил меня с семьей, у меня с ними случилась симпатия с первого взгляда, я привязла его маме и брату кучу подарков, и сейчас я их очень люблю, и она меня вроде тоже любят. Мне повезло.

Он встречал меня в аэропорту с едой и кормил всю дорогу, потом ночью у меня заболел живот и он бегал в аптеку в 5 утра, и я поняла, что влюбилась. Секс был прекрасный, он меня очень хотел, но я его притормаживала, отшучиваясь, чтобы он не устал, как поняла надо делать, читая Ваш блог.

(Второй ее рыбий момент “очень хотел”. Никогда у нерыбы вы не увидите акцент на том, что ее кто-то очень хотел. Как думаете, почему? Все остальное она пишет как нерыба)

Когда я улетала через 5 дней, он уже звал меня второй раз прилететь. Я могла через месяц из-за работы, он опять купил билеты, я прилетела. На третий прилет ещё через месяц я познакомила его с моими родителями.

Всё это время в Вене бывший муж писал мне то какие-то грубые вещи, то просил вернуться. Начал меня преследовать. Потом обиделся, что я не вернулась, и отобрал мой бизнес (я его записала на него, так было проще по налогам).

(Здесь она тоже создает видимость своего плюса в дисбалансе. Хотя дисбаланс еще не успел перевернуться)

Дело осложнилось тем, что в свой третий прилет я забеременела от будущего второго супруга.

Сказала ему так, как читала у Вас – что я понимаю, что мы недолго вместе, что я ребенку очень рада, но пойму если он не захочет его воспитывать со мной и просто сообщаю ему. И я правда была безмерно рада, ведь с бывшим мужем мне ставили бесплодие.

Будущий на тот момент муж был в шоке, но сразу сказал, что понял, что хочет на мне жениться с тех пор, как увидел меня в аэропорту первый раз, и ребенку очень рад. Потом, к сожалению, наш ребенок умер, так и не родившись, но я уже вернулась в Россию. Развелась с первым мужем. Вышла замуж за второго. Закончила медицинский.

(Ей ставили бесплодие, поэтому первый муж еще злился. Ведь он женился на молодой девушке в надежде иметь детей. Она опускает этот момент)

Он фантастически классный муж. И мне кажется, у него хорошие границы – с ним невозможно ругаться, с ним весело и легко, он очень талантливый музыкант, убирается, готовит, воспитывает нашу собаку, обнимает меня, всегда мне рад, делает массажи. На других женщин вообще не смотрит, а на меня всегда так… Помогает моим родителям со строительством дачи иногда. Мои родители его любят. Да и я очень.

Абсолютно идеальный, кроме двух моментов. Мало зарабатывает на данный момент – но если честно меня это так мало волнует, я стала сейчас очень хорошо зарабатывать, работаю в ковиде, параллельно учусь на другую квалификацию, и у меня ещё вторая работа есть. Но это волнует его, и он периодически из-за этого сильно парится. Я как могу поддерживаю его всегда.

И в сексе… Меня всё устраивает, и я вижу, как он смотрит на меня, что он меня хочет, но когда занимаемся сексом, и он не может сосредоточиться и кончить, он начинает париться. Я всё время перевожу тему, отвлекаю, но не помогает. И тогда он может долго переживать и не хотеть. Я никогда не настаиваю, быть дояркой для меня очень страшно, я наверное была в первом браке и не хочу больше. Но я хочу детей, да и он говорит, что хочет, но у нас в подходящие дни всё время не получается.

(Его проблемы связаны, во-первых, с тем, что мало зарабатывает и грузится из-за этого, а во-вторых, с ее щипцами по поводу детей. Женщины доят мужчин не только ради корма короне. Часто они еще хотят во что бы то ни стало использовать все возможные дни зачатия. Секс теряет свою спонтанность и у мужчин всегда почти возникают проблемы. Лучше собрать материал в пробирку после какого-то спонтанного секса или попросить мужа сделать это во время мастурбации в любой день, а не насиловать его по календарю. Даже если инструмент насилия – только ее ожидающий и укоряющий взгляд)

Иногда расстраиваюсь из-за этого, ему не показываю, отвлекаюсь. Я вроде нормальная на внешность, люблю людей, общительная, много занимаюсь спортом, со мной ребята часто флиртуют и знакомятся на работе или на улице. То есть наверное дело не во мне. Поэтому не понимаю, что с этим делать.

(Здесь она описала, как его проблемы шатают ее корону. Это и так очевидно, что автор привлекательная внешне и приятная в общении. Но одно дело – симпатия чужих мужчин, и совсем другое дело – стабильное либидо мужа. Последнее – это совсем отдельный и особый случай. Давайте я потом расскажу, в каких парах это есть. У автора этого и в первом браке не было, то есть дело все-таки в ней и в ее щипцах ради “очень меня хочет”)

Наверное, из-за этого произошла история. Я зарегистрировалась в одной соц сети, начала выкладывать свои врачебные истории, быстро набрались читатели и познакомилась с многими интересными врачами и не только.

И был один парень из Вены, чьи посты меня захватили, тоже из медицинской сферы, которому я написала. Спросила в какой больнице он работает, оказалось, что он работает не в больнице, а в мин-ве здравоохранения, очень крутая должность, таких специалистов всего 10-15 по стране. В общем ОЗ заоблачная. Увидела у него велик, поговорили про него. И недели две не общались совсем. Потом он начал лайкать мои посты, я его давно лайкала и комментировала, как это интересно – и это правда фантастика как интересно. Потом он прислал мне фото в личку, типо обменяться. Я ему – своё. С того дня он начал писать каждый день.

Общались про всё, он сказал, что женат, и что дети, я успокоилась, подумала, значит пообщаемся и всё. Сказала ему, что замужем. Но где-то через неделю он предложил перейти в мэссенджер, ещё через неделю написал, что я ему нравлюсь, предложил общаться по телефону. Он мне тоже нравился, я подумала, что тут такого. Потом он признался в любви, и сказал, что он очень верный, и что с ним такое впервые, но что-то во мне такое, что кружит ему голову. Я сказала, что тоже люблю его, хотя не чувствовала этого, но симпатия сильная была.

(Здесь понятно, что у нее паровоз? Хотя она думает, что ответила адекватно. Но нет. Понятно почему?)

Была пара ситуаций, когда он говорил что-то невпопад, не серьезное, но мне как-то было дискомфортно, и я временно сворачивала общение. Наверное, получилось что-то вроде пики, потому что он в такие моменты сильно переживал, как я видела и после этого он влюблялся сильнее, как мне кажется.

(Совсем не факт, что получалось типа пики, а не типа щипцов. Когда щипцы не перекрывают СЗ они вызывают вложения, но СЗ все равно снижается. То есть внешне человек ведет себя более активно и предупредительно, опасаясь ваших новых обид, а по сути ваша СЗ уже меньше)

Он симпатичный, тело идеальное, очень спортивный и накаченный. И с такой работой, зарабатывает до чёртиков, имеет свой дом в Вене, не в аренде, а свой – а для меня это уже уровень занебесный. И если бы у меня мужа не было, а у него семьи, я бы наверное влюбилась сильно.

Он правда ест только определенную еду, чтобы не толстеть, и мне как-то пару раз говорил, что ему кажется людям не надо есть, а что надо, и я так прифигела, и думаю – да, мы так далеко не уедем.

(Здесь тоже заметно, что она рыба. Куда-то уже хочет ехать на своем паровозе. И обратите внимание, восхищается его занебесной ОЗ, но нет уважения к нему как к специалисту. Может ему и видней про вредную еду, во всяком случае это вариант, а она это считает такой ересью, будто он – ее студент, а не врач более высокой категории)

Постоянно пишет, что мы так похожи, что мы одинаковые, что мы как одно целое, что он хочет просто сидеть и смотреть мне в глаза где-нибудь, а меня что-то воротит от таких слов, я не хочу такого слияния.

(Здесь она уже так выкормила корону, что ее воротит от того, чего ей не грозит. И сама уже прилипла, хоть и не рефлексирует под ЗВ. То есть тут она даже на рапана уже похожа)

Недавно он начал писать про будущее, что хочет на мне жениться, рассказывает, куда мы поедем, где будем жить, что уже не стесняется при жене со мной переписываться почти в открытую, хотя жена тоже есть в этой соц сети, а он оставляет такие комментарии с сердечками и прочим. И что она спрашивает, а он отмахивается. Что ценит своих дочек, но разведется и хочет быть со мной, пишет что любит раз по 20 в день, звонит всегда когда вне дома, и из дома уже стал звонить, и я стала уставать от этого.

(Она стала уставать от растущей короны, которую кормят до отвала, но в реальности ничего не меняется. От этого всегда бомбит рапанов, но автор была не рапаном, местами нерыбой, а здесь вдруг такое)

Пару дней назад я сказала ему, что мне нужен перерыв. Сказала, что причина в муже, что он стал догадываться (это не так, он мне доверяет, я не давала повода). Он прислал видео, на котором видно, что он плачет. И голосовые. Пишет, что у него рушится мир.

Мне с ним было очень интересно, он такой умный и столько всего знает. Пока всё наше общение не свелось к постоянным признаниям в любви и тому, как он не может, как он скучает и прочему. Почти каждые полчаса.

(Автор не может отрефлексировать, почему ее так напрягает. А вы можете?)

А сейчас от этих видео и голосовых со слезами у меня сердце разрывается. Не знаю, как быть. Можно ли закончить историю, без того, чтобы нахватать хвостов. И чтобы не сделать ему больнее. У меня нет иллюзий, что он справится и забудет меня, просто как сделать лучше.

(Наверное она хотела сказать, что нет иллюзий, что он не справится. Но оговорилась. И она всерьез думает, что сделает ему очень больно. А на самом деле играет против себя из-за короны. Будь автор нерыба, она сделала бы примерно то же самое, только с другим внутренним посылом и больше устойчивостью. Значимость ее для мужчины выросла бы. И теперь в ответ на ее шаги назад он накидает ей шаров и отстанет. И шары эти будут растить его фигуру и расшатывать ее вместе с хвостами в поле. Опишите, в чем отличие)

Спасибо Вам за всё, без Вашего блога у меня бы сейчас не было ничего того, что есть.

С огромным уважением,

Зоя.