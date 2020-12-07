 

Германия призвала США отменить смертную казнь

07.12.2020, 21:26, Новости дня

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Германии призвали США отказаться от смертной казни и восстановить мораторий, сообщила омбудсмен при правительстве ФРГ Бэрбель Кофлер.

«Я глубоко сожалею как о пяти запланированных, так и о восьми казнях, уже осуществленных федеральными властями в Соединенных Штатах в последние месяцы. Применение смертной казни в США противоречит общемировым трендам. Смертная казнь все чаще отменяется, менее 60 стран по-прежнему придерживаются смертной казни. Поэтому я призываю правительство США воздержаться от запланированных казней и восстановить фактический мораторий на применение смертной казни», – говорится в заявлении Кофлер, распространенном МИД ФРГ, передает РИА «Новости».

Омбудсмен отметила, что правительство ФРГ «отвергает смертную казнь как жестокую и бесчеловечную форму наказания при любых обстоятельствах». «Поэтому вместе с нашими партнерами из ЕС мы в течение многих лет проводим интенсивную кампанию за ее отмену во всем мире. Смертная казнь означает, что неверные суждения не могут быть исправлены. Также было доказано, что смертная казнь не является сдерживающим фактором», – добавила она.

Ранее сообщалось, что министерство юстиции Соединенных Штатов внесло изменения в правила проведения смертной казни осужденных на федеральном уровне преступников. Между тем появились сведения, что действующие власти США намерены казнить пять человек до даты предполагаемой инаугурации нового американского президента. При этом Демократическая партия США заявляла о намерении отменить смертную казнь.



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