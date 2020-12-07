Путин дал поручение о финансировании установки памятников участникам ВОВ в Крыму

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07.12.2020, 21:26, Новости дня

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПравительство должно обеспечить финансирование изготовления и установки надгробных памятников участникам Великой Отечественной войны, захороненным на территории Крыма и Севастополя, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Установить, что компенсация расходов на изготовление и установку надгробных памятников участникам Великой Отечественной войны и инвалидам Великой отечественной войны, погибшим (умершим) в период с 12 июня 1990 года по 17 марта 2014 года включительно и захороненным на территориях Республики Крым и города Севастополя, осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в порядке и по нормам расходов», – говорится в тексте документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Правительству РФ поручено обеспечивать финансирование расходов на выполнение указа, в том числе расходов на доставку компенсационных выплат. Указ вступает в силу с января 2021 года.

Ранее в Крыму открыли памятник Герою Советского Союза Ашоту Аматуни.



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