Эксперт: Русофобия Байдена может быть выгодна России

07.12.2020, 21:16, Разное

Байден всегда занимал антироссийскую позицию, и не стоит ожидать, что он изменится, заявил эксперт. Вместе с тем политолог перечислил несколько плюсов, которые может вынести Москва из сотрудничества с новой вашингтонской администрацией.

По мнению Лесева, приход в Белый дом мобилизует российскую элиту и заставит ее консолидировать ресурсы для укрепления страны. В качестве примера он привел политику импортозамещения.

В отличие от Дональда Трампа, к которому с начала президентства приклеился ярлык “агента Кремля”, с Джо Байденом можно будет хоть о чем-то договариваться, считает политолог. Тем для обсуждений много: ракеты средней и малой дальности, договор об открытом небе, ядерная сделка с Ираном, перечислил эксперт.

Что касается постсоветского пространства, то США продолжат прежнюю политику, прогнозирует Лесев. Новая администрация Белого дома будет давить на белорусские власти и стараться не допустить интеграции с Россией.

На окончание конфликта на востоке Украины Лесев тоже призвал не надеяться. “С Донбассом, уверен, останется нынешняя ситуация, которая полностью устраивает США”, – цитирует эксперта “Украина.ру”.

Ранее американский дипломат Дэниел Фрид предупредил, что Джо Байден готовит удар по российской банковской системе. Вашингтон продолжит раскручивать тему вмешательства Москвы в выборы, заявил он.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Спустя несколько дней Джо Байден объявил себя победителем. Дональд Трамп пытался оспорить итоги выборов в суде, но безуспешно. 24 ноября он распорядился начать процесс передачи власти.

Издание "CNN" запилило эксклюзив с Байденом.

Опять Россия и Китай создают Америке проблемы, опять Байден спит. pic.twitter.com/dcMI5Cz4UP

— Почти СовФед (@fedsovetov) December 5, 2020