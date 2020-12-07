Дегтярев предложил приостановить приватизацию МПС “Южная”

07.12.2020, 21:16, Разное

Обращаясь к депутатам Хабаровской городской думы Михаил Дегтярев напомнил, что мусороперерабатывающая станция “Южная” была построена три года назад. на нее уже было потрачено 650 миллионов рублей.

“Далее было создано унитарное предприятие, эксплуатирующая организация “Южная”, и этой организации было передано МПС “Южное”, – напомнил глава региона. И после этого городская администрация начала попытки приватизации предприятия с муниципальной долей в 100%.

“Понятно, что цель – слияние со “Спецавтохозяйством”, – объяснил Михаил Дегтярев цель этого процесса.

В связи с этим Михаил Дегтярев предложил депутатам городской думы приостановить процедуру приватизации МПС “Южное”. Он уверен, что необходимо рассмотреть иные формы запуска этого предприятия. “Сегодня депутатам мы эту информацию донесем”, – пообещал врио губернатора Хабаровского края на совещании в региональном правительстве.