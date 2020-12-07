Исследователи обнаружили в лесах Амазонии деревни в виде циферблатов

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07.12.2020, 21:14, Разное

Исследователи древних поселений обнаружили в лесах Амазонии деревни в виде циферблатов современных часов. Это стало возможным благодаря использованию дистанционного зондирования местности с вертолётов.
Новая технология позволяет учёным обнаружить следы древних цивилизаций даже под пологом тропического леса. Эксперты при помощи вертолётов обследовали южную часть штата Акко в Бразилии, где в период с 1300 по 1700 год нашей эры располагалась деревни древних акрейцев. Характерное расположение домов свидетельствует об очень специфической социальной модели организации сообщества. При строительстве учитывалось окружающие пространство и взаимодействие общины, а примерно в 950 году нашей эры архитектура коренных налогов кардинально изменилась. В частности, деревни с круглыми насыпями соединялись затопленными каналами с высокими берегами. Они исходили лучами из центра, образуя тем самым подобие современного циферблата или солнечных лучей.

Подобные наблюдения доказывают, что архитектура древних народов Амазонии расширялась, трансформировалась и росли задолго до того, как первые европейцы оказали существенное влияние на Америку.



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