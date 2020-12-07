Лукашенко запретили участвовать в мероприятиях Международного олимпийского комитета

07.12.2020, 21:02, Новости дня

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение временно отстранить представителей Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси от участия в мероприятиях МОК, включая Олимпийские игры. Об этом на пресс-конференции заявил президент МОК Томас Бах.

“МОК пришел к выводу, что нынешнее руководство НОК Беларуси не защищает спортсменов от политической дискриминации… По этой причине МОК принял следующие временные меры. Во-первых, исключить нынешних членов исполкома НОК Беларуси из всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры. Это касается [считающего себя президентом Беларуси] Александра Лукашенко как президента НОК и Виктора Лукашенко как первого вице-президента”, – сказал Бах.

Также МОК решил приостановить все финансовые выплаты НОК Беларуси, за исключением выплат, связанных с подготовкой белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Токио и зимним Олимпийским играм в Пекине.

Кроме того, МОК приостанавливает любые обсуждения с НОК Беларуси относительно проведения будущих мероприятий.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент президент Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По данным Тихановской, погибших восемь.

Лукашенко 23 сентября, как он считает, снова вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.