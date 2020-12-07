 

Таран: В целых регионах Украины на место “слуг” Зеленского приходят слуги Кремля. Они становятся “альтернативой” бесхребетной власти Киева

07.12.2020, 21:02, Новости дня

То, что до сих пор упорно показывала социология, подтвердили выборы в вотчине власти – Кривом Роге.

В целых регионах страны на место “слуг” Зеленского приходят слуги Кремля. Там, где руководят “слуги”, остается выжженная некомпетентностью и хаосом земля. И туда быстро приходят те, кто становится “альтернативой” бесхребетной власти Киева.

Конечно, так бывает не везде, а только там, где Россия традиционно имеет больше сетей влияния.

Выборы в Кривом Роге – это знак того, что угроза извне инспирированного сепаратизма будет только усиливаться.

“Монобольшинство” имени 73%, которое в теории должно было сцементировать вертикаль власти, на практике превращается в несмешного Колоса на глиняных ногах, который стремительно летит в московскую пропасть, утягивая за собой всю страну.

Источник: Sergiy Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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