Таран: В целых регионах Украины на место “слуг” Зеленского приходят слуги Кремля. Они становятся “альтернативой” бесхребетной власти Киева

07.12.2020, 21:02, Новости дня

То, что до сих пор упорно показывала социология, подтвердили выборы в вотчине власти – Кривом Роге.

В целых регионах страны на место “слуг” Зеленского приходят слуги Кремля. Там, где руководят “слуги”, остается выжженная некомпетентностью и хаосом земля. И туда быстро приходят те, кто становится “альтернативой” бесхребетной власти Киева.

Конечно, так бывает не везде, а только там, где Россия традиционно имеет больше сетей влияния.

Выборы в Кривом Роге – это знак того, что угроза извне инспирированного сепаратизма будет только усиливаться.

“Монобольшинство” имени 73%, которое в теории должно было сцементировать вертикаль власти, на практике превращается в несмешного Колоса на глиняных ногах, который стремительно летит в московскую пропасть, утягивая за собой всю страну.

Источник: Sergiy Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора