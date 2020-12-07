Личное: “Мужчины делают комплименты”

07.12.2020, 20:42, Разное

Основная причина того, что в вашей личной жизни болото, – это зеленый виноград.

Хоть холостые вы, хоть женатые, хоть в разводе, хоть где.

Болото в ресурсе? Зелень, ЗВ.

Кто может объяснить почему? И письмо вот это вам для примера.

ladysimple

Уважаемая Эволюция, здравствуйте. Моя история.

29 лет, не была замужем, детей нет. Высшее образование, работаю с 14 лет (промоутер, кассир, секретарь, потом офис) менеджером в продажах отопительного оборудования. Снимаю самостоятельно квартиру. Личная жизнь всегда била ключом, куча историй и коротких романов.

(На самом деле ресурс любви и секса фрустрированы и там всю жизнь тухлый дефолт. Вот почему многие люди настолько ошибаются в оценках состояния своих ресурсов, как думаете?)

Внешность обычная,мужчины делают комплименты, иногда знакомятся, зовут на свидания . Я себя считаю красивой, но понимаю,что все относительно. По сравнению с некоторыми очень красивыми девушками я крайне обычная.

Серьезные отношения были 2 раза в жизни.

Первый молодой человек (Д) появился в мои 19 лет и его 23, встречались 3,5 года, жили вместе в его квартире. Была взаимная любовь, спокойные и ровные отношения, которые со временем привели к дефолту. Я ждала предложения, все к этому шло на уровне разговоров, но не дождалась. Последние полгода отношений чувствовала его охлаждение, параллельно сама стала обращать внимание на других мужчин и думать о том, что может меня еще ждет другая история в будущем. Корона не дала вовремя разглядеть плюс Д. Хотя были показательные ситуации, но все это я осознала намного позже.

С Д получился очень некрасивый конец, я улетела на отдых с подругой (вынужденный раздельный отпуск) и на юге случился роман с К. Не было близости, но были поцелуи, отель, компания, алкоголь. К хотел секса, я не дала, но хотела его безумно. Морально не могла допустить измену. По возвращению домой, Д меня встретил в аэропорту, и был немного нервный. Я вышла на работу, а думала с своем курортном парне. Д был странный, я чувствовала, что он что-то чувствует. Спустя пару дней он залез в мой телефон, и прочитал переписку с подругой, где я писала о К. Все в итоге вскрылось. Он собрал мои вещи и привез в мою квартиру (родительскую) и сказал что все знает, и я могу забрать вещи прямо сейчас. Был шок и стресс, взяли паузу на месяц. Я поняла, что не хочу ничего восстанавливать, проситься назад и тд. Было чувство вины. Не более. В итоге разошлись, он потом предлагал встретиться пару раз, мы виделись, он просто смотрел на меня и все. Один раз я разревелась, а он сказал что я “насрала ему в душу” (извиняюсь за выражение) и уже все в прошлом.

(Парень уже не знал, как от нее отвязаться, она тянула его в брак. Он воспользовался поводом отделаться от нее, но действительно был обижен, что она опозорила его перед подругой. Девушки, вы хотя бы не обсуждайте свои измены и желания измен с третьими лицами, хватит считать подружек подушками. Мужчины могут простить вам измену, но не обсуждение ее с другими людьми, держите рот на замке. Правда автору с тем парнем это не помогло бы, но хотя бы хвоста не осталось бы в поле)

2й парень Р был самой яркой любовью, безумная страсть, душевная близость, но спустя 1,5 года я ушла. Чувствуя что рядом любимый, но не партнер для семейной жизни. Дело скорее в ОЗ. Не видела в человеке амбиций, понимала что не смогу строить с ним семью, ни квартиры, ни планов, ни целей. Я была на авто, жили у него (снимал он, но с другом). В целом наша история длилась 3 года, я два раза уходила и один раз он меня вернул. До сих пор мы на связи, в дружеском ключе. Я разлюбила его недавно, сквозь тернии и слезы. Ждала от него каких-то крайних мер (снять квартиру для нас например), но не вышло. Он на мои претензии говорил: я тебе не доверяю, ты два раза уходила и возвращалась и зачем мне рисковать сейчас. Вдруг ты опять уйдешь. Понимаю сейчас, что это внешний локус и моя большая ошибка. Но время не повернешь.

(Она считает, что это она бросила второго парня. А на самом деле пыталась тянуть щипцами из него предложение и серьезные шаги, как обычно. Так у нее всю жизнь, но она не хочет этого осознать)

Последние полгода я резко почувствовала те самые часики. Мне почти 30 лет, но рядом нет мужчин, которые бы проявляли ко мне интерес в серьезном плане. Хочется семью, детей, и крепкую пару. Осознаю, что у меня неадекватная планка. Кто мне интересен – не проявляют ко мне интереса. (Мужчины с прокаченной ОЗ). Равные по ОЗ привлекают редко. Чувствую какой-то вакуум.

(Равные по ОЗ тоже равнодушны к ней, включая всех ее бывших, и вот это должно было бы ее тревожить, вот этим ей нужно бы заняться. Научиться быть привлекательной хоть для кого-то. А не перебирать шкатулочку, как она изменила первому парню, как бросила второго, и какая у нее теперь завышенная планка. Главная проблема, что ее ресурс любви в очень плохом состоянии из-за убитой рефлексии и короны)

Приходит страх ошибиться и остаться одинокой дурой. Стараюсь прокачивать свои опоры, уделяю внимание и помогаю родственникам и друзьям, строю планы не связанные с личной жизнью. Но очень переживаю, что не вижу кардинальных ошибок в поведении с мужчинами. Умею привлечь, начать что-то,но не умею довести отношения до брака. Давят часики. А планка все не снижается. Чувствую, что проблема в этом. Спасибо, если попаду на разбор.

(Как она представляет себе снижающуюся планку? Начать отдаваться всем подряд? Ну снизила она планку и что толку? Начнет атаковать мужчин с маленькой ОЗ? Объясните, друзья, автору, почему ей нужно вылезать из виноградника и как это реально сделать)