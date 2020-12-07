Украина поддержала новый режим санкций Евросоюза

07.12.2020, 20:32, Новости дня

Киев поддерживает введение Евросоюзом нового режима санкций против нарушения прав человека, и надеется, что он станет «эффективным инструментом наказания виновных» в ситуациях с Крымом и Донбассом, говорится в комментарии МИД Украины.

«Украина приветствует и поддерживает введение Европейским Союзом нового универсального санкционного механизма в сфере нарушений прав человека, который сегодня был утвержден решением Совета ЕС (…) Рассчитываем, что новый санкционный механизм Евросоюза будет эффективным и системным инструментом наказания виновных в нарушениях. (…) на временно оккупированных территориях Украины. (…) РФ должна обеспечить беспрепятственный доступ международных правозащитных и гуманитарных организаций в оккупированный Крым и на территории на востоке Украины с целью мониторинга ситуации с правами человека», – передает РИА «Новости» заявление внешнеполитического ведомства Украины.

В МИД Украины добавили, что проявления масштабных нарушений прав человека наблюдаются в том числе и в Европе.

Напомним, Совет Евросоюза на уровне глав МИД утвердил глобальный режим санкций за нарушения прав человека, который не копирует «акт Магнитского» США. Режим предусматривает создание глобального черного списка лиц, которым запрещен въезд на территорию ЕС и доступ к финансовой системе Евросоюза.