Тихановская призвала Запад ужесточить санкции против Белоруссии

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07.12.2020, 20:32, Новости дня

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЭкс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала страны Запада ужесточить и расширить режим односторонних санкций в отношении Минска.

«Важно, чтобы США координировали политику с ЕС, Канадой и Великобританией. Я также считаю, что санкции должны быть расширены», – сообщила оппозиционер, выступая на интернет-конференции вашингтонского Атлантического совета, передает ТАСС.

При этом Тихановская предложила США рассмотреть возможность внесения в американский список зарубежных террористических группировок ряда формирований правоохранительных органов Белоруссии, таких как ОМОН и другие. Кроме того, она выступила за то, чтобы американская администрация провела собственное расследование действий компетентных органов Белоруссии. «Мы сейчас работаем, дабы сделать все возможное, чтобы безнаказанности не было», – сказала Тихановская.

Согласно изложенной ею информации, силовые структуры Белоруссии задержали на акциях протеста более 31 тыс. человек за период с августа. Было как минимум восемь смертей, связанных с непропорциональным применением силы правоохранительными органами в ходе акций протеста, имеются также данные о примерно 4 тыс. случаях пыток, утверждала оппозиционер.

На прошлой неделе бывший кандидат в президенты Белоруссии заявила о готовности возглавить республику «в переходный период», добавив, что ее сторонники уже разработали концепцию проведения новых выборов и проект конституционной реформы.

В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что спецслужбы Белоруссии перехватили разговор выехавших за пределы республики оппозиционеров, в котором лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что ничего не решает. Он также заявил, что серьезной проблемой в период попыток раскачивания ситуации в республике является отсутствие настоящего патриотизма, особенно у «мужиков».



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