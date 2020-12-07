 

Российский истребитель Су-30 перехватил самолеты НАТО над Черным морем

07.12.2020, 20:32, Новости дня

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинИстребитель Су-30 Южного военного округа сопроводил над Черным морем три самолета ВВС США и Франции, которые приблизились к госгранице России, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

Над нейтральными водами Черного моря в понедельник средствами контроля воздушного пространства были обнаружены воздушные цели. Для их опознания в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа, передает РИА «Новости».

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135, самолет-заправщик КС-135 ВВС США, самолет-разведчик C. 160G ВВС Франции и сопроводил их над акваторией Черного моря», – уточнили в НЦУО.

Ранее российский Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем.



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