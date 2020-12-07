Срочно: умер Александр Гордон

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07.12.2020, 18:22, Разное

В возрасте 88 лет ушел из жизни кинематографист Александр Гордон. За свою карьеру он неоднократно работал с легендарным режиссером Андреем Тарковским.

Вместе они создавали такие ленты как “Жертвоприношение”, “Убийцы”, “Сегодня увольнения не будет” и “Ностальгия”. Сам Гордон снял также написал книгу “Не утоливший жажды. Воспоминания об Андрее Тарковском”.

Гордон работал режиссёром на киностудиях «Молдова-фильм», «Мосфильм», снял несколько сюжетов для киножурнала «Фитиль».

Кроме того, Гордон работал над фильмами «Последняя ночь в раю», «Сергей Лазо», «Кража», «Схватка в пурге», «Сцены из семейной жизни», «Человек, который закрыл город», «Двойной обгон», «Выкуп», «Футболист».



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