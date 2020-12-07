 

В США составили ТОП снайперских винтовок мира: Надежная советская СВД в пятерке лучших

07.12.2020, 20:20, Разное

The National Interest обнародовало ТОП лучших снайперских винтовок планеты. В рейтинг попала и разработка советских инженеров, в частности СВД, или винтовка Драгунова, информирует Инфореактор.
Американская М110

Авторы американского издания проанализировали технические характеристики и популярность в использовании снайперских винтовок со всего мира. В рейтинге лучших по итогам исследования оказалась М110 производства США. Нею была заменена ранее используемая в вооруженных силах Соединенных Штатов СВ М24. Новинка оказалась более технологичной, чем М39 EMR, М14 DMR, а также М14 EBR. В данном оружии производитель улучшил AR-эргономику, а также добавил в комплектацию специализированную защелку, функцию быстрой перезарядки и предохранитель для комфортного пользования руками. Также в перечень вошел модернизированный вариант винтовки еще одной американской H&K CSASS. Она более компактна, но вряд ли вытеснит М110, уверены эксперты, составившие рейтинг.

«Афганский ветеран» Британии

Британскую L129A1 называют «афганским ветераном», поскольку именно в этой стране ее применяли во время военных конфликтов. Основана винтовка на L129A1 с AR-10, оружие содержит специальные ресиверы от Lewis Machine and Tool. Это позволяет и сейчас использовать ее в Вооруженных силах Великобритании. Разработку Соединенных Штатов FN SCAR назвали в рейтинге темной лошадкой за ее узкую специализацию. Она входит в оснащение спецотрядов, так как ориентирована на определенные условия и задачи. Эксперты относят ее больше к типу штурмовых винтовок, нежели снайперских, однако и для прицельного поражения целей противника она подходит больше многих профильных конкурентов. Оптический прицел ELCAN 1x/6x или 1x/4x дает возможность компенсировать падение траектории пули. Это придает L129A1 повышенную модульность, отличается она и универсальностью, точностью в одиночных выстрелах и очередях, а также слабой отдачей. При этом стоимость и сложность L129A1 в производстве являются ее слабыми сторонами.

Советская классика СВ Драгунова

Оценили высоко специалисты из США и советскую модель снайперской винтовки Драгунова. Ее охарактеризовали, как оригинальное и прочное оружие, способное уверенно конкурировать со многими западными аналогами даже сейчас. Стрелковая винтовка с прицелом ПСО-1 на протяжение продолжительного времени была вне конкуренции для меткой стрельбы при любой погоде и условиях. При этом в ранних версиях до внедрения приборов ночного видения в СВД присутствовал сверхактуальный в то время детектор инфракрасных лучей. Винтовку Драгунова и сейчас используют армии ряда зарубежных стран.



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