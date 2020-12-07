Мнение: Удвоение вкладов, где скрывается инфляция и уровень самоубийств

07.12.2020, 20:14, Разное

1. На «Ленте» вышла большая обзорная статья с историей нашей банковской системы. Далеко не со всем в статье я готов согласиться, однако статистика по вкладам физлиц весьма любопытна. Если в 2009 году россияне держали в банках 14% от ВВП, то к 2014 году объём вкладов дорос до 26% и продолжает медленно расти до сих пор. Это показывает, что финансовое положение россиян не только остаётся стабильным, но и потихоньку улучшается:



https://lenta.ru/articles/2020/11/30/bank/

2. Многие из тех, кто мечтает раскочегарить в России печатный станок, наивно рассчитывают, что это разгонит нашу экономику чуть ли не до китайских темпов роста. Однако сами китайцы считают, что это всего лишь приведёт к инфляции:

https://t.me/crimsondigest/1226

…сторонники «напечатать и раздать» (MMT, «глазьевцы»…) утверждают, что «США/Китай/ЕС печатали деньги, а инфляции – нет! Волшебная палочка найдена, нужно печатать!». Ваш покорный слуга даже видео снимал о том, что это не инфляции нет, а ее измеряют не там.

Сегодня наткнулся на мнение экс-председателя ЦБ КНР Чжоу Сяочуань о том, что существует «базовый экономический закон, что чрезмерное смягчение денежно-кредитной политики (когда денежная масса растет быстрее, чем рост [валового внутреннего продукта]) приведет к инфляции». Он отмечает, что раз инфляции «нет», ее измеряют неправильно и что нужно учитывать стоимость финансовых активов и жилья. У макроэкономики как науки ещё есть надежда. Только говорит она на китайском.

3. Вопреки распространённому мифу, количество самоубийств в России продолжает снижаться. Сейчас мы находимся примерно на уровне Норвегии: огромный контраст с прискорбной картиной ельцинских времён. Возможно, с учётом западных манипуляций со статистикой, у нас дела обстоят даже лучше:

https://genby.livejournal.com/876619.html

В целом по России самоубийств за за 2019 год 16 983 самоубийств (уменьшение на 1 176 с 18 159 в 2018 году).

Итого: за 2019 год по общему коэффициенту на 100 000 человек населения: 11,6.

Если сравнивать со странами ОЕСД, это будет уровень Норвегии. Но это неправильно. Европейцы хитрят. В Европе дается стандартизированный показатель приведенный к европейскому эталону возрастной структуры населения. Поскольку в Европе возрастная структура населения пожилая, то стандартизированный показатель будет выглядеть меньше общего коэффициента смертности населения от самоубийств. Введение европейского эталона позволяет пожилым странам скрыть высокую смертность от самоубийств в Европе, снижая ее на 10-20% в сравнении с общим коэффициентом смертности населения от самоубийств.

А вот в России все наоборот, общий коэффициент смертности населения от самоубийств будет меньше стандартизированного показателя.

К примеру, 2012 год, данные ВОЗ. Общий коэффициент смертности населения от самоубийств для России 22,4. Стандартизированный 19,5. Разница 3 на 100’000 населения.