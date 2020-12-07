 

Лопес в халате с пучком на голове поделилась семейным снимком

07.12.2020, 20:08, Новости дня

Американская актриса Дженнифер Лопес 6 декабря в Instagram поделилась в сети снимком, на котором запечатлена вместе со своими детьми – 12-летними двойняшками Максом и Эмми.

Певица в махровом белом халате позировала с детьми, сидя в кресле у камина. Ее волосы были небрежно собраны в пучок на макушке. При этом дети Лопес были одеты в теплые пижамы.

“Мне нравится, что они все еще хотят посидеть у мамы на коленях” – подписала она публикацию.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Лопес родила двойняшек Макса и Эмму в феврале 2008 года, будучи замужем за певцом Марком Энтони. Летом 2011 года супруги заявили о намерении расстаться, а в 2014 году официально объявили о разводе.

Сейчас Лопес состоит в отношениях с американским бейсболистом Алексом Родригесом. Из-за пандемии коронавируса пара дважды в 2020 году переносила свадебную церемонию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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