Представитель Путина предложил называть жителей Аляски “гражданами Российской империи”

07.12.2020, 20:08, Новости дня

Представитель президента РФ Владимира Путина в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил называть жителей Аляски “гражданами Российской империи”. Об этом сообщает российский “Интерфакс”.

Такое заявление Трутнев сделал после того, как стало известно, что Государственный департамент CША считает людей, родившихся на Южных Курилах, уроженцами Японии.

По словам Трутнева, он “готов переговорить с министерством иностранных дел о том, чтобы жителей Аляски воспринимали как граждан Российской империи”.

Между Москвой и Токио остается нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил – островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы “северными территориями” и не признает их российскими. Москва не признает самого факта территориального спора.

В сентябре 2018 года Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года без предварительных условий. Однако секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга в тот же день заявил, что до решения территориального спора о Курильских островах Япония не будет заключать мирный договор с Россией.

В октябре тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что готов заключить мирный договор с Россией только после того, как Курильские острова войдут в состав Японии.

На встрече в Сингапуре с Путиным 14 ноября Абэ пообещал, что в случае передачи Японии островов из числа Курильских на них не будут размещать военные базы США.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в ноябре, что об автоматической передаче островов Японии на переговорах речь не идет.

1 января 2019 года Абэ отметил, что передача Курильских островов Японии не должна вызывать проблем у граждан России, проживающих на этой территории.