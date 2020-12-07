“Если опаздываешь на прямой эфир, теряешь половину гонорара за весь сезон”. Судья “Танцев со звездами” раскрыл подробности контракта

07.12.2020, 20:08, Новости дня

Судья “Танцев со звездами 7” на “1+1”, хореограф Влад Яма, который повредил руку во время выступления на паркете вместе с участницей проекта, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлией Саниной и ее партнером Дмитрием Жуком, в интервью ведущей “Світського життя” на “1+1” Кате Осадчей заявил, что его контракт с продюсерами шоу не предусматривал выплату компенсации в случае получения травмы.

“Знаешь, какие у нас контракты? Формально если ты опаздываешь на прямой эфир, то теряешь половину своего гонорара за весь сезон. Там так прописано. Я никогда не опаздываю, поэтому спокойно к этому отношусь. А что касается физических травм – нет, там такого не было”, – рассказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли подобный пункт внесен в договор в следующий раз, Яма заявил, что не уверен, захочется ли ему снова выйти на паркет вместе с участниками.

“Сидеть как-то спокойнее и безопаснее”, – подытожил он.

Шоу “Танцы со звездами 7” стартовало 30 августа, а завершилось 29 ноября после 14 эфиров.

Яма травмировался 15 ноября во время выступления на паркете “Танцев со звездами” в паре с Саниной и ее партнером Жуком. Сразу после этого он покинул эфир и отправился в больницу. Супруга Ямы заявила, что его травма не связана с переломом.

23 ноября Яму прооперировали. Хореограф сообщил, что операция проходила под местным наркозом. По словам Ямы, после того, как гипс снимут, ему предстоит длительная реабилитация.