Первую партию вакцин от COVID-19 Украина может получить уже в январе – Минздрав

07.12.2020, 20:08, Новости дня

Украина может получить первую партию вакцины от COVID-19 в середине или в конце января 2021 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин в интервью LIGA.net.

“[Глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин от COVID-19] COVAX может поставлять нам сразу несколько вакцин от различных производителей. Распределение такой вакцины пока не известно ни одной стране. Мы можем получить любую. По предварительной информации, Украина может получить первую партию вакцины в середине или в конце января 2021 года. COVAX говорит, что первая партия вакцин будет составлять 3-5% от общего количества, которое должен получить страна”, – отметил он.

По словам Кузина, это будет пробная стартовая партия, чтобы государство могло проработать все логистические вопросы доставки вакцины, обеспечения холодовой цепи, кампанию по вакцинации и так далее. Если страна справится, то потом будут следующие поставки.

“Дополнительно Украина ведет переговоры с другими производителями напрямую за счет госбюджета. На покупку вакцины заложили 15 млрд грн. В зависимости от переговоров, вакцина может прийти раньше или позже COVAX”, – добавил он.

18 ноября главный санврач Украины и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Украина бесплатно получит вакцину от коронавируса для 4 млн человек в рамках COVAX.

Позже пресс-секретарь Ляшко Оксана Фартак объяснила hromadske, что Украина получит примерно 8 млн доз вакцины, но прививки нужно будет делать дважды, то есть фактически вакцинировано будет 10% населения – около 4 млн человек.

4 декабря министр здравоохранения Украины Максим Степанов уточнил, что ожидаемое время поставки вакцины – конец первого – начале второго квартала 2021 года.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На 7 декабря в Украине зарегистрировано 821 947 случаев коронавирусной инфекции, из них 8641 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 13 733 пациента с COVID-19, выздоровело 423 704 человека.