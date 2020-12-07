Личное: “Сильно качало между чувством и рассудком”

07.12.2020, 19:48, Разное

И вот это еще сами разберите, самостоятельно.

Потом расскажу, для чего.

a_muze

Дорогая Эволюция,

Огромное спасибо за этот уникальный ресурс. Блог читаю два с половиной года. Очень бы хотела попасть на разбор, чтобы лучше понять, как быть в ситуации. Мне скоро 39, детей трое, отцов двое, отцы активны в жизни детей, вкладываются финансово (алименты) и просто любят их и с удовольствием со-воспитывают. С одним из отцов я в приятельских отношениях, с другим практически не общаюсь, кроме необходимых координационных моментов про детей. Работаю в международной компании руководителем проектов, зарплаты хватает на комфортную жизнь с детьми, даже когда с алиментами перебои. Думаю, через год-два лет смогу быть финансово совсем независимой. На работе вкалываю, дома в общем-то тоже, но все ощущается как мой собственный осмысленный выбор. Работа очень интересная, семью (детей) очень люблю. Хотя иногда сильно устаю. Внешность заметная благодаря высокому росту, хорошей фигуре и осанке –коллеги говорят, что статная. Про лицо близкие говорят, что доброе и умное, про образ – что женственная. Мужской интерес всегда был, сама себе нравлюсь – сейчас больше, чем раньше.

Год назад с первого взгляда влюбилась в очень красивого, сексапильного и обаятельного мужчину из Тегерана, моего ровесника, и проявила в начале явную активность, видя, что он достаточно заинтересован и расположен ко мне, но спокойно так. В тот момент у меня был голод по эмоциям, шел вялотекущий роман, где я была плюсом. А тут влюбилась. Мы стали встречаться несколько раз в неделю, секс лучший в моей жизни, потому что он первый, с кем так легко отключаются рассудочность и эго. Он как волшебная таблетка, когда рядом – в теле разливаются мягкость и спокойствие. Встречаемся всегда у него (живет недалеко от меня), вечерами в основном, иногда в выходные и днем. Он заботится о том, чтобы мне приятно было приходить. Покупает мою любимую еду, вино, убирает дом, свечки зажигает. На прощание завязывает шарфики и надевает сапоги, как я моим детям) В начале разговоры были сладкие, но не особо содержательные, но со временем больше стали делиться, у нас много общего в отношении к миру, в ценностях. И мне он стал все больше нравиться как личность, умом, добротой, ироничностью, легкостью..Я почувствовала, что стала всерьез привязываться к нему, и отлипнуть будет сложно, но непременно придется, потому что мезальянс был понятен с самого начала. Он холостяк в прайме, у него все есть, внешность, харизма, работа перспективная и желание создать наконец свою семью (сам мне сказал, что это одно из его главных желаний). А у меня см выше, свой табор, свой дом, свои порядки, все это уже случилось и оформилось. С старшим мои ребенком он познакомился, у них был легкий контакт. С младшими не знаком, и дал понять, что сильно вовлекаться в мою личную жизнь не хочет. Сказал, что «боится войти в жизнь детей и сделать им больно, если что-то пойдет не так». Не хочет, в общем.

Меня весь год сильно качало между чувством и рассудком (рассудок говорил – иди устраивай свою жизнь, тут тупик), в голове нагнеталось напряжение по этому поводу и три раза за прошлый год я пыталась отдалиться. Я ему предлагала перестать встречаться, быть просто добрыми соседями, с уважением и без обид, чтобы мы могли оба идти за тем, чего хотим. Все три раза он сразу, без обсуждений, соглашался. Первые два раза через пару дней начинал писать что-то простое вроде «привет, как дела, как ты», к тому моменту мое напряжение уже сходило, я скучала по нему и на первый же зов бежала. Не имела это в виду как щипцы, но получались именно они, видимо. Он, как потом выяснялось, не понимал, откуда такие настроение, думал, я кого-то другого встретила вдруг. В третий раз я сама попросила мне больше не писать, чтобы не ходить по кругу опять, но в итоге через две недели напилась и написала ночью, как у него дела, а он подхватил и настоял на встрече, на которую я опять пошла. Пару дней до встречи не могла понять, что это со мной такое происходит, почему так тяжело. И поняла, что по простой причине – я его люблю и отпускать не хочу, а мой рассудок не может тут победить (раньше я расставалась, когда чувства уже уходили из отношений, а вот так поперек себя – никогда еще). В общем, пришла к нему и так и сказала – соседями быть можем, но имей в виду, я буду соседка, которая тебя очень любит тебя, хочет и скучает по тебе ужасно. А он в ответ сказал, что все эти резкие шаги сводят его с ума, но он меня тоже любит. Эти слова мы сказали друг другу в первый раз. Я не могу понять, были ли это опять щипцы для него. Мне казалось, что я просто набралась смелости и пошла ва-банк.

Теперь мы снова встречаемся, и я ощущаю больше близости между нами, чем раньше. Он стал чаще звонить, больше писать, а когда мы гуляем, рассказывает мне очень много о своей жизни, про родителей, про друзей, хотя в личных темах он скорее закрытый. Настроения бывают разные. То серьёзные разговоры, то ржем, то перед тв объедаемся, то любовью занимаемся, то он стихи читает на персидском языке… Видимся раз в три-четыре дня, мы оба сильно заняты, а у меня еще дети. До меня дошло, что по-настоящему хочется вот так любить его и спать вместе, легко, не вынося мозги друг другу, с уважением, со своим личным пространством. Заметила еще эффект – когда я с ним счастлива и не пытаюсь себя рассудочно направлять, то любовью наполняются все мои другие отношения тоже. И с родителями, и с друзьями, и с детьми. Я как оживаю. Этого хочется сейчас намного больше, чем строить какие-то абстрактные отношения непонятно с кем, создавать опять “ячейку общества” – ведь она у меня уже есть. Может, я просто в иллюзиях и ЗВ? Правильно ли держать его, зная, что он хотел бы завести свою семью? (хотя у него было много отношений, и только однажды он три года жил с девушкой, потому что ему было «уютно и комфортно», было две незапланированных беременности, он настоял оба раза на прерывании, потому что не видел девушку в роли матери своих детей). Есть ли шанс, что со временем он все же захочет стать другом моих детей и будет спокойно заходить в мой дом, не сторониться его..или это тот случай, когда надо успеть расслабиться и получить удовольствие, пока оно есть, и не дергаться ни о чем? Мне кажется, что я буду любить его долго, это не что-то мимолетное. От этого страшно наделать ошибок.

Заранее спасибо вам и комментаторам, если письмо попадет на разбор