Россия ограничила ввоз томатов и перцев из Турции

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07.12.2020, 19:39, Новости дня

В Россию запретили ввозить томаты и перец из турецких провинций Измир и Анталья, в продуктах из этих регионов нашли вирусы, сообщил Россельхознадзор.

Российское ведомство в понедельник провело переговоры с управлением по продовольствию и контролю министерства сельского и лесного хозяйств Турции. «Россельхознадзор обозначил свою обеспокоенность относительно обнаружения вирусов коричневой морщинистости плодов томата, пятнистого увядания томатов и мозаики пепино в турецкой продукции», – сообщает Россельхознадзор.

После прежних ограничений, введенных с 27 июля на эти продукты, поставляемые Турцией, выявили девять случаев заражения продукции вирусом мозаики пепино, один случай – коричневой морщинистостью плодов томата и один случай – пятнистым увяданием томатов.

«Учитывая высокую степень угрозы, которую представляют собой указанные вирусы, Россельхознадзор вынужден ввести запрет на ввоз томатов и перцев из турецких провинций Измир и Анталья. Из этих регионов поставлялась зараженная продукция», – подчеркнули в Россельхознадзоре.

Также в ведомстве обеспокоены выявлением карантинных для РФ объектов – южноамериканской томатной моли в свежих томатах, а также бурой монилиозной гнили в грушах.

Турецкая сторона сообщила, что проводит детальное изучение фитосанитарной обстановки в стране по этим вирусам. «Стороны договорились, что турецкое ведомство направит в Россельхознадзор детальную информацию о принимаемых мерах, а также результаты расследований по каждому факту выявления в продукции указанных вирусов и карантинных объектов», – говорится в сообщении.

В середине февраля 2020 года в Турции заявляли, что турецкие поставщики испытывают трудности с отправкой помидоров в Россию. После этого российский Минсельхоз увеличил квоту на поставки помидоров из Турции в Россию со 150 тыс. тонн до 200 тыс. тонн.



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