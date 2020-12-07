Доктор Комаровский развеял миф о коронавирусе

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07.12.2020, 19:39, Новости дня

Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял заблуждение, что нестероидные противовоспалительные средства якобы могут облегчать течение COVID-19.

По словам Комаровского, предположение о том, что подобные препараты, в частности, лекарства от артрита, снижают вероятность возникновения осложнений не соответствует действительности. Он отметил, что пациенты, долго время принимающие НПВС имеют меньше шансов болеть с высокой температурой, передает РИА «Новости».

«То есть субъективно, по ощущениям, болезнь будет легче переносится, но реально на тяжесть заболевания это не влияет», – добавил врач.

Ранее Комаровский возмутился некоторыми народными советами по борьбе с коронавирусом, предположив, что их дают люди с «пещерным уровнем» знаний о медицине.



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