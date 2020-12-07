В Татарстане гражданам Узбекистана предъявили обвинение в убийстве пенсионерки

07.12.2020, 19:39, Новости дня

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух граждан Узбекистана по факту убийства женщины по предварительному сговору ради денег.

По данным следствия, не позднее марта 2020 года один из злоумышленников узнал от своей знакомой, что ее мать получила 1 млн рублей от продажи недвижимости в Казахстане и хранит деньги в своей квартире в селе Пестрецы. Молодой человек поделился информацией с приятелем, и те решили убить пенсионерку.

«В конце апреля соучастники на автомобиле Daewoo Gentra подъехали к дому потерпевшей. Мужчины попросили хозяйку пустить их в дом, чтобы набрать воды в пластиковые бутыли. Потерпевшая узнала их и согласилась. Находясь там, один из них зашел в ванную и отвлекал внимание пенсионерки, другой прошел в кухню и вооружился ножом. Затем мужчины внезапно напали на женщину и поочередно нанесли ей несколько ударов ножом в шею, грудь и живот. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте», – передает «Бизнес Online» слова помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева.

Злоумышленники забрали из дома не менее 17 тыс. рублей и скрылись, заперев дверь квартиры снаружи. Впоследствии их задержали. Вину частично признал только один из фигурантов. Оба 23-летних гражданина Узбекистана находятся под стражей, передает «Реальное время».

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