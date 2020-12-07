 

Ассоциация цыган России потребует авторские отчисления за все композиции, исполненные на семиструнной гитаре

07.12.2020, 19:37, Разное

Представители Ассоциации цыган России обратились с групповым иском в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Заявители требуют признать пиратскими все музыкальные произведения за последние два века, в которых была задействована цыганская гитара, и настаивают на получении своих законных отчислений.

В качестве аргументов приводятся доводы о том, что семиструнная гитара является исконно цыганским народным инструментом. По цыганским кочевым обычаям всем исполнителям нецыганского происхождения требуется получать разрешение на право использования гитары в целях создания музыкального или иного художественного произведения. В цыганской ассоциации утверждают, что оригинальная русская гитара была изобретена их безымянным предком-самоучкой в начале 18-го века. Авторство созданного музыкального инструмента незаконно присвоил себе сельский учитель музыки чешско-русского происхождения Андрей Сихра. При этом отмечается, что ближайшим родственником цыганской гитары является гитара шестиструнная. Идея ее создания в свою очередь была украдена у Сихры его испанскими коллегами, которые гостили у русского педагога дома и случайно в пьяной драке оторвали одну из струн.

Особое внимание в исковом заявлении уделено отдельным исполнителям русских любовных романсов. В частности, огромные претензии предъявляются известному певцу Александру Малинину. Заявители обвиняют певца в фальшивом исполнении цыганских песен, наигранной неискренности и требуют отдельную компенсацию за моральный ущерб, полученный от прослушивания его дискографии. Поскольку цыгане не имели никаких юридических прав ни в Российской империи, ни в СССР, то этот громкий судебный иск подается ими именно сегодня.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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