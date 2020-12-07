Королевская семья Дании показала интерьеры украшенного к Рождеству дворца Амалиенборг

07.12.2020, 19:36, Разное

Мы уже посмотрели, как украсили свои резиденции королева Елизавета II, Дональд и Мелания Трамп, теперь на очереди – датские монархи. Сегодня на их официальной Instagram-странице появилась серия фотографий внутреннего убранства Дворца Фредерика VIII, который находится на территории резиденции Ее Величества Дании Маргрете II – дворца Амалиенборг – и в котором проживает кронпринц Фредерик с женой, кронпринцессой Мэри, и детьми.

Королева Маргрете (в розовом платье), кронпринц Фредерик и принцесса Мэри с детьми

В первую очередь, кронпринц продемонстрировал елку, установленную в парадном зале. В отличие от праздничного дерева Елизаветы II и тем более Мелании Трамп, елку датских монархов отличают скромность и минимализм – никаких бантиков, мишуры, гирлянд, бус и прочего. Несколько неброских игрушек и золотая звезда на вершине – вот и все украшения. Так же неброско украшен камин, на столе и подоконнике стоят одиночные композиции, и во дворе красуется небольшая елка без игрушек – лишь в золотой гирлянде. Просто, но со вкусом!