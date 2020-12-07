В Москве начали строить самое больше в Европе колесо обозрения

07.12.2020, 19:32, Разное

В окрестностях ВДНХ начат монтаж самого большого колеса обозрения в Европе, которое получит название “Солнце Москвы”, передает “Радио 1”. Планируется, что монтаж второго яруса сооружения будет закончен уже к концу 2020 года. Высота колеса составит 140 метров. Оно призвано заменить старое, стоявшее на территории ВДНХ и известного под названием “850-летия Москвы”.